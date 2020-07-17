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Рыбы

Радиоактивный тихоокеанский тунец не опасен для здоровья

National Geographic Россия
17 июля 2020
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Несмотря на то, содержание радиации в тихоокеанском тунце выросло, употребление его по-прежнему не опасно для здоровья
Фото: Pixabay
Ученые отмечают, что содержание радиации в тихоокеанском тунце в начале 2010-х годов увеличилось в три раза. Между тем, употреблять эту рыбу в пищу вполне можно.

Специалисты Государственного университета Орегона провели анализ 26 тихоокеанских длинноперых тунцов, пойманных вдоль местного побережья в период между 2008 и 2012 годами. Согласно полученным данным, содержание радиоактивных изотопов в рыбе увеличилось.

Исследователи пришли к выводу, что радиоактивный след в организме тунца ранее был связан с катастрофой на ядерном реакторе станции «Фукусима» в 2011 году. Молодые особи, чьи миграционные пути не пролегали в акватории Японии, дали самые «чистые» результаты, тогда как практически все рыбы 4-хлетнего возраста имели увеличенную дозу радиации.

Однако опасности для нашего здоровья тунец не представляет: даже увеличенное содержание радиоактивных элементов, зафиксированное в 2014 году — лишь спустя 3 года после катастрофы, не превышало 0,1% от допустимого уровня. Как поясняют ученые, чтобы получить дозу радиации, равную той, что человек ежегодно получает от почвы, космического или рентгеновского излучения — ему потребуется съесть более 300 тысяч килограммов «зараженного» тунца.

Узнайте, как была обнаружена гигантская «стена» галактик размером 1,37 миллиарда световых лет.

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