Редкая рыба-удильщик притворяется камнем: видео

Исследователи морских глубин обнаружили на дне Мексиканского залива представителя редкого и малоизученного вида рыб из семейства удильщиковых – Sladenia shaefersi, или рыбу-удильщика Шефера.

Впервые этот вид был обнаружен и описан в 1976 году у побережья Колумбии в Карибском море. Отличительная особенность Sladenia shaefersi, как и некоторых других удильщиков – необычные грудные плавники, поддерживаемые скелетными элементами и потому напоминающие небольшие конечности. С их помощью удильщик буквально может неспешно прогуливаться по дну океана.

Sladenia shaefersi может вырастать до полутора метров в длину и весить до 110 кг. Характерный пятнистый окрас позволяет этим рыбам сливаться с темной глубоководной средой и охотиться на других глубоководных обитателей. Это у него получается весьма неплохо – особенно учитывая чрезвычайно широкий рот, которым этот представитель лучеперых рыб может заглатывать жертв вдвое больше себя.

Этот представитель вида Sladenia shaefersi был обнаружен на глубине около тысячи метров возле небольшого острова в Мексиканском заливе – Драй Тортугас. Исследование проводили представители Национального управления океанических и атмосферных исследований (Nationwide Oceanic and Atmospheric Administration’s Ocean – NOAA). Для проведения съемки был использован обычный для этой миссии дистанционно управляемый подводный аппарат, с помощью которого морские биологи изучают жизнь на дне морском.