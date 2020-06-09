Рифовых рыб хотят использовать для контроля популяции морских звезд, поедающих кораллы: видео

Усеянная острыми и ядовитыми шипами многолучевая морская звезда терновый венец или акантастер (Acanthaster planci) по определению не может быть легкой пищей. До недавнего времени считалось, что среди хищников практически нет желающих нападать на это существо, однако новое исследование группы ученых во главе с биологом Фредериком Крооном показало, что это не так.

Это отличная новость для коралловых рифов, поскольку именно они являются основной пищей акантастеров. С 1962 года ученые фиксировали несколько всплесков популяции Acanthaster planci, что приводило к массовой гибели кораллов. Выявив тех, кто поедает акантастеров, исследователи показали возможный способ противостояния этим животным.

До сих пор считалось, что единственным серьезным врагом акантастеров являются рога тритона (Charonia tritonis) — огромные морские улитки. И, хотя были замечены десятки рифовых рыб, атакующих Acanthaster planci, большинство из них сами серьезно страдали при нападении или даже гибли. Однако тот факт, что количество терновых венцов все же оставалось достаточно контролируемым, говорил о том, что у акантастеров должно было быть больше естественных врагов. В поисках этих таинственных хищников Кроон обратился к содержимому кишечника рифовых рыб.