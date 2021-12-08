Российский рыбак побил мировой рекорд по ловле гольца

Щербович – бизнесмен, увлеченный рыбалкой. Одна из его компаний в Мурманской области владеет лицензией на спортивную ловлю атлантического лосося на 80 километрах реки Поной. Он также входит в число основателей организации «Русский Лосось», которая защищает лососевые виды рыб на территории РФ, а в крупнейшей благотворительной организации по охране дикого лосося Wild Salmon Center он занимает пост в совете директоров.

Он поставил рекорд на таймырском озере Аятурку, притом схватка с гигантом-лососем длилась семь минут. Щербович предпочитает технику нахлыста, а пойманная рыба после возвращается в естественную среду обитания. В спортивной рыбалке практикуется метод «поймать и отпустить»: это позволяет ощутить радость победы, не нанося природе вреда.

Со своим богатым опытом Щербович уже 15 раз завоевывал мировые рекорды по рыбной ловле, и девять из них до сих пор не побиты. Арктический голец (Salvelinus alpinus) является промысловый рыбой. На фермах она выращивается до размеров около 3 кг, но в дикой природе может набрать и больше 10 килограммов.

Посмотрите на рекордную форель, пойманную в США.