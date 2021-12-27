Розовая рыба с "руками" вернулась в Тасманию: видео

Брахиопсилус относится к отряду удильщикообразных, об этом виде мало, что известно, но считалось, что она обитает в водах на глубине от 15 до почти 40 метров. Однако конкретно эту рыбу нашли на гораздо большей глубине.

«Мы нашли ее на глубине 120 метров, намного глубже, чем когда-либо. Последнее наблюдение в 1999 году было на полуострове Тасман на глубине от 20 до 30 метров, а самое раннее наблюдение до этого было в проливе Д’Энтрекасто примерно в 10 метрах от поверхности моря. Всегда считалось, что это мелководный вид, и что этим рыбам нравятся достаточно защищенные воды, но здесь мы нашли ее, на диком южном побережье, в гораздо более глубокой воде», — поясняет Барретт.

Для исследования глубин морского парка, ученые использовали глубоководный аппарат с наживкой, чтобы привлечь рыбу в этот район с минимальным воздействием на их среду обитания. В таких аппаратах примерно в метре впереди камеры расположена сумка с приманкой, привлекающая морских обитателей.