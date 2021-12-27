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Рыбы

Розовая рыба с "руками" вернулась в Тасманию: видео

National Geographic Россия
27 декабря 2021
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Рыбку Pink Handfish не видели там 22 года.

Рыба, научное название которой звучит как Brachiopsilus dianthus, была замечена в дикой природе всего пять раз, а в последний раз ее видел дайвер-любитель у побережья полуострова Тасман, к юго-востоку от Хобарта, в 1999 году. 

Тем ценнее оказалась находка ученых, которые сбросили камеру на морское дно в рамках исследования у побережья юго-запада Тасмании. В объектив камеры попала та самая рыба, которую недавно объявили находящейся под угрозой исчезновения. 

«Нам посчастливилось провести подробное исследование парков Австралии… мы изучили целый ряд видов рыб, кораллов и существ, обитающих на дне. И как часть этого исследования, мы обнаружили эту розовую рыбу», – Невилл Барретт, соавтор исследования из Университета Тасмании.

Брахиопсилус относится к отряду удильщикообразных, об этом виде мало, что известно, но считалось, что она обитает в водах на глубине от 15 до почти 40 метров. Однако конкретно эту рыбу нашли на гораздо большей глубине.

«Мы нашли ее на глубине 120 метров, намного глубже, чем когда-либо. Последнее наблюдение в 1999 году было на полуострове Тасман на глубине от 20 до 30 метров, а самое раннее наблюдение до этого было в проливе Д’Энтрекасто примерно в 10 метрах от поверхности моря. Всегда считалось, что это мелководный вид, и что этим рыбам нравятся достаточно защищенные воды, но здесь мы нашли ее, на диком южном побережье, в гораздо более глубокой воде», — поясняет Барретт.

Для исследования глубин морского парка, ученые использовали глубоководный аппарат с наживкой, чтобы привлечь рыбу в этот район с минимальным воздействием на их среду обитания. В таких аппаратах примерно в метре впереди камеры расположена сумка с приманкой, привлекающая морских обитателей.

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IMAS Подводный аппарат со стержнем, на котором размещена приманка

«Это стандартный подход для всей Австралии… рыба приходит посмотреть, что происходит с приманками, и мы снимаем их на стереокамеры. Эти данные мы затем можем использовать, чтобы определить размер рыб, а также их присутствие или отсутствие», — говорит Барретт.

По словам ученого, активнее всего на приманку реагировали омары, но счастливый случай привлек и экземпляр Brachiopsilus dianthus

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Невилл Барретт

соавтор исследования

«Она подплыла к камерам, немного поглядела и решила, что ей это не особенно-то нравится, уплыв прочь. Но это дало нам отличную визуализацию, позволившую точно идентифицировать вид и определить размер особи»

По словам Барретта, длина рыбы составляет около 15 сантиметров, поэтому их довольно трудно обнаружить. 

Хотя обследование морского парка проводилось в феврале и марте этого года, розовую рыбку заметили только в начале октября. Многочасовые отснятые материалы, собранные во время экспедиции, требовали кропотливого изучения.

Невилл Барретт заявил, что он оптимистично настроен в отношении популяции Brachiopsilus dianthus.

«Это определенно говорит о том, что там внизу есть некоторое количество эти рыб, но потребуется немного поработать, чтобы узнать, сколько. Тем не менее, есть некоторая уверенность в том, что там внизу существует умеренная популяция, и что она вполне жизнеспособна», – говорит Барретт.

Ученый надеется, что после дополнительных исследований внесение розовой морской рыбы в список исчезающих видов может быть пересмотрено.

«Всегда здорово иметь возможность делать это, а не предлагать виды для включения в список. Если вам нужно что-то добавить, это обычно означает, что существует проблема, которую необходимо решить. В этом случае, надеюсь, мы смогли обнаружить, что у нас все-таки нет проблемы», — заключает Барретт. 

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