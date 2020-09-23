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Рыбы

«Русский Лосось» выпустил карту-энциклопедию обо всех видах лососевых в России

Русский лосось
23 сентября 2020
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Ассоциация «Русский Лосось» запустила уникальный интернет-проект «Лососевая карта России», посвященный этому семейству. Новый ресурс является универсальной интернет-энциклопедией, где размещена полная информация о всех видах лососевых, обитающих в России.

Карта обладает удобным и понятным интерфейсом: пользователи могут найти на ней информацию об ареалах обитания всех 47 видов лососевых рыб России: от атлантического лосося в Мурманской области до нерки и симы на Дальнем Востоке. По каждому из видов имеется иллюстрация и описание, которое было подготовлено партнерами Ассоциации из профильных институтов.

На первом этапе проект несет информационную функцию, однако в скором времени функционал карты будет расширен. В частности, будут добавлены следующие возможности для пользователей:

  • размещение фотографий и видеороликов рыболовами-любителями;
  • возможность общаться и делиться впечатлениями;
  • фиксация результатов рыбалки – конечно же, по принципу «поймал-отпустил».

С помощью «Лососевой карты» рыбаки смогут обмениваться опытом, делиться впечатлениями от рыбалки, параллельно изучая все многообразие лососевых. Одной из главных своих миссий Ассоциация видит построение нового сообщества людей, неравнодушных к природе и своему увлечению, которое будет продвигать принципы цивилизованной рыбалки и защищать национальное достояние России. 

Ссылка на «Лососевую карту»: https://ru.russiansalmon.org/map/

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