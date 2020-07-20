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Рыбы

Русского осетра случайно скрестили с американским веслоносом. Их эволюционные пути разошлись 184 млн лет назад

Михаил Сысоев
20 июля 2020
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Считалось, что это невозможно.

Команда венгерских ихтиологов во главе с Енё Кальди получила жизнеспособное потомство, скрестив русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii) и американского веслоноса (Polyodon spathula). Оба вида входят в отряд осетрообразные (Acipenseriformes), однако считалось, что они не могут скрещиваться, поскольку их эволюционные пути разошлись около 184 миллионов лет назад.

В эксперименте по размножению русских осетров исследователи использовали сперму веслоносов. Их целью было запустить процесс гиногенеза, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку и провоцирует ее деление. При этом, ДНК самца не участвует в развитии зародыша. 

Однако, к удивлению ученых, часть обработанных спермой икринок начала развиваться, что привело к появлению мальков. Чтобы подтвердить полученный результат, исследователи повторили эксперимент. Они обработали икру самок трех осетров спермой четырех самцов-веслоносов. Успех оплодотворения составил 86-93%, а до тридцатидневного возраста дожили 62-74% вылупившихся мальков. Спустя год выжившие рыбы достигли веса в один килограмм. 

Кроме того, выяснилось, что ученые получили не один, а сразу два вида гибридов. Это связано с тем, что русский осетр относится к тетраплоидным видам, у которого не два, а четыре набора хромосом. Скрещивание с диплоидным веслоносом привело к тому, что часть особей получила два материнских и один отцовский набор хромосом (триплоиды), а другие получили четыре набора хромосом от самки и один от самца (пентаплоиды). 

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Jenő Káldy a — русский осетр; b — гибрид-пентаплоид; с — гибрид-триплоид; d — американский веслонос.

Пентаплоиды оказались гораздо больше похожи на осетров, тогда как триплоиды получили большее сходство с веслоносами (по сравнению с пентаплоидами). 

Исследователи считают, что скрещивание стало возможным благодаря замедленной эволюции осетрообразных. По сути, этот отряд представляет собой живую окаменелость — близкие родственники Acipenseriformes плавали в океанах еще 300 миллионов лет назад. 

«Это может привести к более высокому сходству, совместимости и гибкости между геномами осетровых и позволить гибридизацию между российским осетром и американским веслоносом, несмотря на большие географические, физиологические и морфологические расстояния», — пишут авторы исследования. 

Хотя выведенные рыбы, вероятно, стерильны, как и другие гибриды, они, по-видимому, не уступают по продолжительности жизни своим родителям. Ученые не планируют производить гибриды в дальнейшем, но продолжат изучение процесса размножения осетровых и веслоносых в надежде спасти эту рыбу от исчезновения. 

Ранее в этом году был признан вымершим китайский псефур (Psephurus gladius), который относился к семейству веслоносых.

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