Русского осетра случайно скрестили с американским веслоносом. Их эволюционные пути разошлись 184 млн лет назад

Команда венгерских ихтиологов во главе с Енё Кальди получила жизнеспособное потомство, скрестив русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii) и американского веслоноса (Polyodon spathula). Оба вида входят в отряд осетрообразные (Acipenseriformes), однако считалось, что они не могут скрещиваться, поскольку их эволюционные пути разошлись около 184 миллионов лет назад.

В эксперименте по размножению русских осетров исследователи использовали сперму веслоносов. Их целью было запустить процесс гиногенеза, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку и провоцирует ее деление. При этом, ДНК самца не участвует в развитии зародыша.

Однако, к удивлению ученых, часть обработанных спермой икринок начала развиваться, что привело к появлению мальков. Чтобы подтвердить полученный результат, исследователи повторили эксперимент. Они обработали икру самок трех осетров спермой четырех самцов-веслоносов. Успех оплодотворения составил 86-93%, а до тридцатидневного возраста дожили 62-74% вылупившихся мальков. Спустя год выжившие рыбы достигли веса в один килограмм.

Кроме того, выяснилось, что ученые получили не один, а сразу два вида гибридов. Это связано с тем, что русский осетр относится к тетраплоидным видам, у которого не два, а четыре набора хромосом. Скрещивание с диплоидным веслоносом привело к тому, что часть особей получила два материнских и один отцовский набор хромосом (триплоиды), а другие получили четыре набора хромосом от самки и один от самца (пентаплоиды).