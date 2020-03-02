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Рыбы

Рыбак выловил гигантскую форель и побил рекорд 1958 года: фото

02 марта 2020
Эксперты полагают, что рыбе было от 50 до 60 лет.

Житель Нью-Гэмпшира Томас Найт побил рекорд штата Новая Англия, поймав огромную озерную форель во время подледной рыбалки.

Увидев размеры улова, Найт сразу же позвонил в Нью-Хэмпширский департамент рыболовного хозяйства. На вызов приехал биолог Энди Шафермейер, у которого не оказалось прибора, измеряющего вес более 30 фунтов (13,61 кг). После того, как подходящие весы были найдены, выяснилось, что вес форели составил 17,07 килограмма, длина — чуть более метра, а обхват 68 сантиметров. Таким образом, предыдущий рекорд штата, установленный в 1958 году, был побит на пять килограммов.

«Это самая большая озерная форель, когда-либо выловленная в Новой Англии. Я рад, что именно Томас поймал ее, это не могло произойти с более приятным парнем», – Энди Шафермейер.

Найт признался, что такой улов очень обрадовал его, так как рыбалка — его любимое занятие, которому он посвятил почти 25 лет. Он сообщил, что собирается продать пойманную форель другу, чтобы тот повесил ее чучело в своем ресторане.

Озерная форель или озерный голец-кристивомер (Salvelinus namaycush) нередко вырастает до таких размеров. По данным International Game Fish Association, в 1995 году в Большом медвежьем озере в Канаде выловили полутораметровую рыбу весом 33 килограмма.

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