Рыбак выловил гигантскую форель и побил рекорд 1958 года: фото

Найт признался, что такой улов очень обрадовал его, так как рыбалка — его любимое занятие, которому он посвятил почти 25 лет. Он сообщил, что собирается продать пойманную форель другу, чтобы тот повесил ее чучело в своем ресторане.

Озерная форель или озерный голец-кристивомер (Salvelinus namaycush) нередко вырастает до таких размеров. По данным International Game Fish Association, в 1995 году в Большом медвежьем озере в Канаде выловили полутораметровую рыбу весом 33 килограмма.

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