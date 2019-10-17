Доспехи рыбы-арапаимы: в чем секрет чешуи, спасающей от пираний

Воды Амазонки полны пираний, которые не страшатся нападать даже на крупных животных, переправляющихся через реку. Что уж говорить о рыбах, обитающих в русле той же реки. Тем не менее трёхметровая Arapaima gigas это совсем не лёгкая добыча для прожорливых хищных рыб.

Арапаима — пресноводный гигант среди рыб. Однако от пираний её спасает не размер, а стоение чешуек, которые лишь деформируются, а не рвутся при укусах хищников.