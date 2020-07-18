Как рыбы выживают в ледяных водах? Им помогает природный антифриз

Окружающие Антарктиду воды настолько холодны, что рыбы из умеренных и тропических районов быстро погибли бы, оказавшись в них. Однако представители подотряда нототениевидных рыб производят натуральный антифриз, позволяющий им жить в воде с низкой температурой.

Этот подотряд состоит из более чем 120 видов рыб, большинство из которых обитает только в антарктических водах. Подавляющая часть видов живет в морской воде температурой от -1,9°С до 4°C (температура замерзания морской воды составляет -2°C) на глубине около 1500 метров. Многие нототениевидные рыбы имеют в крови и физиологических жидкостях тела особые белки, которые, соединяясь с крошечными кристаллами льда в организме, препятствуют их дальнейшему росту.

Впрочем, некоторые приполярные виды этих рыб не производят или вырабатывают очень мало естественного антифриза. Большинство морских рыб из умеренных и тропических районов не имеют таких белков и замерзли бы в холодных водах Антарктики. Дело в том, что температура воды в Антарктике (-1,9°С) ниже температуры замерзания их крови.