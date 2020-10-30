Рыбы-мичманы поют так, что могут разбудить человека

Оказывается, рыбы тоже умеют петь. Во время брачного сезона самцы тихоокеанской рыбы-мичман (Porichthys notatus), чтобы привлечь самок, гудят, жужжат и скрежещут. Производимые рыбой звуки могут быть настолько громкими, что вполне способны разбудить людей, живущих недалеко от берега океана или ночующих на яхте. За это мичманы получили название «поющие рыбы».

Некоторые люди, которые слышали «песню» этих рыб, сравнивают ее с монотонным бормотанием монахов. Этот «концерт» может продолжаться непрерывно до двух часов, пока самка наконец не согласится отложить икру, которую затем оплодотворит самец.

Рыбы-мичманы ведут ночной образ жизни. Днем они зарываются в песок на дне, а ночью плавают чуть выше дна.

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