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Рыбы

Рыбы начали есть микропластик еще в середине ХХ века

National Geographic Россия
30 апреля 2021
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Фото: Loren Hou
Ученые выяснили это с помощью музейных образцов.

В стремлении изучить, как менялся кишечник пресноводных рыб за последнее столетие, исследователи добрались до музейных коллекций. В результате они выяснили, что в организм рыб микропластик начал попадать еще в 1950-х. С течением времени его концентрация только возрастала. 

Это исследование, проведенное биологами из Чикагского университета Лойола, посвящено микропластику (которым считаются крошечные фрагменты пластиковых отходов размером менее 5 мм) и его влиянию на окружающую среду.

Авторы нового исследования намеревались понять, как микропластик накапливался в экосистемах за последнее столетие и что это значило для рыб в прошлом. Это привело их в полевой музей Чикаго, где заспиртованы около двух миллионов экземпляров рыб. 

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«Проблема загрязнения воды пластиком волнует общество последние лет 10 или 15. Но на самом деле организмы, вероятно, подвергались воздействию пластикового мусора с тех пор, как был изобретен пластик, и мы не знаем, как выглядит этот исторический контекст. Глядя на музейные образцы, мы можем отправиться в прошлое, чтобы узнать это», – Тим Холлейн, соавтор исследования.

Исследование было сосредоточено, в частности, на четырех видах: большеротом окуне (Micropterus salmoides), канальном сомике (Ictalurus punctatus), песочнике (Notropis stramineus) и бычках-кругляках (Neogobius melanostomus). В музее были представлены образцы рыб с 1900 года, а для сравнения исследователи собрали свежие образцы этих же видов рыб. 

Ученые брали не менее пяти образцов каждой рыбы за десятилетие и исследовали их пищеварительный тракт. Он обрабатывался перекисью водорода, которая разрушает все органические вещества, но оставляет любые пластмассы. Затем с помощью микроскопа команда идентифицировала микропластик и подтверждала его наличие с помощью рамановской спектроскопии.

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Микропластик в желудке рыбы под микроскопом
Фото: Loren Hou
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В Полевом музее Чикаго хранится около двух миллионов экземпляров рыб
Фото: Loren Hou

Первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем Александром Парксом в 1855 году, однако ее широкое применение началось лишь в середине прошлого века. Это отразилось и в исследовании. Микропластик не обнаруживался в образцах рыб вплоть до 1950-х годов. Затем его концентрации начали стремительно расти. 

Было обнаружено, что пластмассы имеют форму волокна и были получены из полимеров и ряда натуральных и синтетических тканей. Исследователи описывают открытие и это значительное увеличение концентрации микропластика со временем как «тревожный сигнал».

«Мы обнаружили, что количество микропластика в кишечнике этих рыб в основном росло вместе с ростом производства пластика. Это те же образцы, которые найдены в морских отложениях. Результаты следуют общей тенденции и свидетельствуют, что пластик – повсюду», – заключает соавтор исследования Калеб МакМахан. 

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