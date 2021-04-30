Рыбы начали есть микропластик еще в середине ХХ века

В стремлении изучить, как менялся кишечник пресноводных рыб за последнее столетие, исследователи добрались до музейных коллекций. В результате они выяснили, что в организм рыб микропластик начал попадать еще в 1950-х. С течением времени его концентрация только возрастала.
Это исследование, проведенное биологами из Чикагского университета Лойола, посвящено микропластику (которым считаются крошечные фрагменты пластиковых отходов размером менее 5 мм) и его влиянию на окружающую среду.
Авторы нового исследования намеревались понять, как микропластик накапливался в экосистемах за последнее столетие и что это значило для рыб в прошлом. Это привело их в полевой музей Чикаго, где заспиртованы около двух миллионов экземпляров рыб.
Исследование было сосредоточено, в частности, на четырех видах: большеротом окуне (Micropterus salmoides), канальном сомике (Ictalurus punctatus), песочнике (Notropis stramineus) и бычках-кругляках (Neogobius melanostomus). В музее были представлены образцы рыб с 1900 года, а для сравнения исследователи собрали свежие образцы этих же видов рыб.
Ученые брали не менее пяти образцов каждой рыбы за десятилетие и исследовали их пищеварительный тракт. Он обрабатывался перекисью водорода, которая разрушает все органические вещества, но оставляет любые пластмассы. Затем с помощью микроскопа команда идентифицировала микропластик и подтверждала его наличие с помощью рамановской спектроскопии.
Первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем Александром Парксом в 1855 году, однако ее широкое применение началось лишь в середине прошлого века. Это отразилось и в исследовании. Микропластик не обнаруживался в образцах рыб вплоть до 1950-х годов. Затем его концентрации начали стремительно расти.
Было обнаружено, что пластмассы имеют форму волокна и были получены из полимеров и ряда натуральных и синтетических тканей. Исследователи описывают открытие и это значительное увеличение концентрации микропластика со временем как «тревожный сигнал».
«Мы обнаружили, что количество микропластика в кишечнике этих рыб в основном росло вместе с ростом производства пластика. Это те же образцы, которые найдены в морских отложениях. Результаты следуют общей тенденции и свидетельствуют, что пластик – повсюду», – заключает соавтор исследования Калеб МакМахан.