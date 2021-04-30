Рыбы начали есть микропластик еще в середине ХХ века

В стремлении изучить, как менялся кишечник пресноводных рыб за последнее столетие, исследователи добрались до музейных коллекций. В результате они выяснили, что в организм рыб микропластик начал попадать еще в 1950-х. С течением времени его концентрация только возрастала.

Это исследование, проведенное биологами из Чикагского университета Лойола, посвящено микропластику (которым считаются крошечные фрагменты пластиковых отходов размером менее 5 мм) и его влиянию на окружающую среду.

Авторы нового исследования намеревались понять, как микропластик накапливался в экосистемах за последнее столетие и что это значило для рыб в прошлом. Это привело их в полевой музей Чикаго, где заспиртованы около двух миллионов экземпляров рыб.