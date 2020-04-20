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Рыбы

Рыбы-невидимки попались на глаза ученым: видео

Анастасия Баринова
20 апреля 2020
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Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute / YouTube
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Фото: Poulsen et al. (2016)
Для защиты от хищников они умеют регулировать свечение своего тела так, чтобы сливаться с водой.

Открытие видов принадлежит группе морских биологов из Австралийского музея в Сиднее; статья по итогам научной работы опубликована в журнале PLOS One. Рыбы, пойманные во время экспедиций к берегам Американского Самоа и Новой Зеландии, получили название M. niger and M. Griseus. Они относятся к семейству опистопроктовых (Opisthoproctidae): семейство включает 8 родов с 19 видами, при этом большинство из них известно лишь по одному экземпляру.

Рыбы обитают в тропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов на глубинах от 400 до 2 500 метров. Практически все опистопроктовые в длину не превышают 20 см, но форма их тела различается в зависимости от вида. Общим признаком является наличие глаз цилиндрической формы, расположенных на прозрачной голове, заполненной жидкостью. Как полагают ученые, эта особенность позволяет рыбам получать максимум света, а также защищает их от стрекательных клеток медуз.

Как и другие опистопроктовые, M. niger and M. Griseus умеют светиться изнутри: это происходит благодаря симбиотическим бактериям, обитающим на их внутренних органах. Имея полупрозрачное тело, покрытое пигментированной чешуей, рыбы регулируют свое свечение таким образом, чтобы сливаться со слоями воды в зависимости от уровня проникающего в них солнечного света. Таким образом они становятся невидимыми для хищников.

Узнайте о неуловимой «карманной» акуле.

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