Рыбы-невидимки попались на глаза ученым: видео

Открытие видов принадлежит группе морских биологов из Австралийского музея в Сиднее; статья по итогам научной работы опубликована в журнале PLOS One. Рыбы, пойманные во время экспедиций к берегам Американского Самоа и Новой Зеландии, получили название M. niger and M. Griseus. Они относятся к семейству опистопроктовых (Opisthoproctidae): семейство включает 8 родов с 19 видами, при этом большинство из них известно лишь по одному экземпляру.

Рыбы обитают в тропических и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов на глубинах от 400 до 2 500 метров. Практически все опистопроктовые в длину не превышают 20 см, но форма их тела различается в зависимости от вида. Общим признаком является наличие глаз цилиндрической формы, расположенных на прозрачной голове, заполненной жидкостью. Как полагают ученые, эта особенность позволяет рыбам получать максимум света, а также защищает их от стрекательных клеток медуз.