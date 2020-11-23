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Рыбы

Самая большая и длинная рыбы

Софья Демьянец
23 ноября 2020
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В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован случай поимки луны-рыбы длиной 4,26 м и весом 2235 кг
Фото: Wikimedia Commons
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Эта рыба обитает в тропических и умеренных водах. Нерестится в тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
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Личинка луны-рыбы
Фото: Wikimedia Commons
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Сельдяной король получил свое название из-за того, что иногда он встречается в косяках сельди, и характерной «короны» у него на голове
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7-метровый сельдяной король, выброшенный на берег в округе Сан-Диего
Фото: Wikimedia Commons
Титул гиганта среди костных рыб на сегодняшний день принадлежит луне-рыбе, а звание самой длинной рыбы – за сельдяным королём.

Обыкновенная луна-рыба или, как её иначе называют, рыба-голова (Mola mola) — самая крупная костная рыба из известных науке. Когда детеныши этой рыбы выходят из икринок, их длина достигает 2,5 мм.

С возрастом их тело быстро увеличивается в размерах до трех метров в длину и около четырех с половиной метров в высоту. Обычно взрослая луна-рыба весит до 1800 кг, т. е. в 60 миллионов раз больше, чем вылупившийся из икринок малек. Если представить, что такой способностью к росту обладали бы люди, то они бы вырастали до размеров «Титаника».

Великан даже среди этих рыб, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, был пойман 18 сентября 1908 года недалеко от Сиднея. Его длина составляла 3,1 м, высота — 4,26 м, а масса 2235 кг.

Луну-рыбу часто можно видеть, плавающую лежа на боку на поверхности воды. Когда её плавники показываются над водой, их иногда ошибочно принимают за акульи. Луна-рыба — плохой пловец, но личинки и молодь этого вида плавают так, как обычные рыбы. Из-за этого недостатка взрослая рыба-голова не справляется с сильными течениями и нередко становится добычей акул, касаток и других крупных хищников. Кроме феноменального для костных рыб размера, луна-рыба обладает также рекордной плодовитостью. Одна самка способна выметывать до 300 млн икринок.

А самой длинной из ныне известных костных рыб, согласно Книге рекордов Гиннесса, принято считать ремень-рыбу или сельдяного короля (Regalecus glesne). Эта ремнеобразная рыба может достигать пяти с половиной метров в длину. Впрочем, зафиксированы особи, которые были 17 м в длину.

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