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Рыбы

Самая быстрая рыба в мире

Дарья Желнина
08 мая 2020
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Парусник (Istiophorus platypterus) – вид самых быстрых рыб в мире
Фото: jidanchaomian/Flickr.com
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Писатель Эрнест Хэмингуэй позирует с парусником в Ки-Уэсте, Флорида.
Фото: Florida Memory/Flickr.com

Парусники могут набирать скорость до 110 км/ч, что, например, почти в три раза превышает скорость белой акулы во время атаки. Эти рыбы обитают в тропических, субтропических и умеренных водах океанов. Взрослые особи могут достигать до 3,5 метров в длину. Опознавательный признак — «парус», длинный спинной плавник, давший название виду.

Ловля парусников является излюбленным видом спорта на Кубе, в Перу, Австралии и некоторых штатах США, например, во Флориде и в Калифорнии. Поклонником такого развлечения был писатель Эрнест Хэмингуэй, сумевший поймать несколько крупных экземпляров.

Кстати, рыба, с которой боролся старик Сантьяго в знаменитой повести Хэмингуэя «Старик и море», была из того же семейства, что и парусник.

Посмотрите, как стервятники вынудили гепарда уступить добычу, но сами остались ни с чем.

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