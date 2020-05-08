Самая быстрая рыба в мире

Ловля парусников является излюбленным видом спорта на Кубе, в Перу, Австралии и некоторых штатах США, например, во Флориде и в Калифорнии. Поклонником такого развлечения был писатель Эрнест Хэмингуэй, сумевший поймать несколько крупных экземпляров.

Кстати, рыба, с которой боролся старик Сантьяго в знаменитой повести Хэмингуэя «Старик и море», была из того же семейства, что и парусник.

Посмотрите, как стервятники вынудили гепарда уступить добычу, но сами остались ни с чем.