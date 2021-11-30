Сперме лосося нашли новое применение. Из нее будут делать экологичный пластик

Когда вещь больше не нужна, ее можно переработать: для этого нужно будет погрузить предмет в воду и снова превратить в гидрогель, пригодный для повторного использования. Пластик нового типа легкий, прост в изготовлении и производит на 97% меньше выбросов углерода по сравнению с аналогом.

Семенные железы рыбы востребованы в кухне многих народов, и на рыбных фермах давно научились их добывать. Готовому к оплодотворению самцу просто надавливают на брюшко и сцеживают сперму. Для того, чтобы он не чувствовал боли, его предварительно помещают в анестетик. И хотя этот процесс отлажен – полностью заменить весь пластик на планете таким образом вряд ли удастся.

Но в качестве сырья может использоваться не только ДНК спермы лосося. По самым скромным оценкам, в современной экосистеме присутствует около 50 миллиардов тонн ДНК. Это означает, что производить экологически чистый пластик можно из любых источников.