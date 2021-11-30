Сперме лосося нашли новое применение. Из нее будут делать экологичный пластик

Сушеная молока (сперма) лосося стала объектом научного внимания много лет назад. Еще в 1869 году из нее была выделена нуклеиновая кислота, и ученые принялись искать ее практическое применение. Важное открытие совершила группа японских исследователей в 2015 году: изучая процесс адсорбции частиц металла, они обратили внимание на важную роль фосфатных групп. А поскольку ДНК спермы лосося насыщена фосфатами – оказалось, что материалы на ее основе отлично справляются с извлечением из руд редкоземельных металлов.
Американские ученые предложили делать из лососевой спермы солнцезащитный крем: оказалось, что пленка с концентрацией натриевой соли ее ДНК защищает от излучения. А недавно ученые из Китая изобрели новый экологически чистый и биоразлагаемый пластик, взяв из лососевых молок две короткие нити ДНК. Их объединили с химическим веществом на основе растительного масла, и в результате получился мягкий гидрогель. Ему можно придать любую форму, а твердым предмет станет благодаря сублимационной сушке. Исследователи уже создали таким образом чашку, кусочки пазла и молекулу ДНК.
A new plastic made from salmon sperm and vegetable oil could be the most environmentally friendly version yet invented, a team of Chinese scientists has said https://t.co/2By3YXDejU— The Times (@thetimes) November 24, 2021
Когда вещь больше не нужна, ее можно переработать: для этого нужно будет погрузить предмет в воду и снова превратить в гидрогель, пригодный для повторного использования. Пластик нового типа легкий, прост в изготовлении и производит на 97% меньше выбросов углерода по сравнению с аналогом.
Семенные железы рыбы востребованы в кухне многих народов, и на рыбных фермах давно научились их добывать. Готовому к оплодотворению самцу просто надавливают на брюшко и сцеживают сперму. Для того, чтобы он не чувствовал боли, его предварительно помещают в анестетик. И хотя этот процесс отлажен – полностью заменить весь пластик на планете таким образом вряд ли удастся.
Но в качестве сырья может использоваться не только ДНК спермы лосося. По самым скромным оценкам, в современной экосистеме присутствует около 50 миллиардов тонн ДНК. Это означает, что производить экологически чистый пластик можно из любых источников.