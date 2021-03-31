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Рыбы

Страшно красивые: фотогалерея личинок рыб, собранная ночными дайверами

National Geographic Россия
31 марта 2021
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Фото: Jeff Milisen, Sarah Mayte
Снимки отправлены ученым вместе с собранными образцами.

Изучение личинок рыб — это сложный и трудоемкий процесс. Тела рыб на ранней стадии жизни очень хрупки и легко получают повреждения при попытках сбора образцов. А при консервации образцов в этаноле личинок можно обезопасить от бактерий и грибков, но при этом они потеряют естественный (часто очень красивый) цвет. 

Чтобы решить часть этих проблем, ученые Смитсоновского института и Национального управления океанических и атмосферных исследований в 2016 году начали сотрудничество с дайверами, которые совершают погружения по ночам. Они попросили водолазов фотографировать замеченные ими личинки рыб и собрать их в качестве образцов. 

С фонарями в руках дайверы Джефф Милисен и Сара Мэйте сфотографировали около 80 личинок рыб, затем осторожно собрали образцы и отправили их ученым для исследования вместе с фотографиями.

«Личинки рыб, которые выглядели довольно блекло и неприметно в качестве экземпляров, в естественной среде оказались животными с ярко окрашенными отметинами и фантастическим строением», — Ай Нонака, эксперт по личинкам рыб из Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне.

Такие специалисты, как Нонака, определяют, к какому виду принадлежат личинки рыб, рассматривая формы тела и крохотные особенности через микроскопы и анализируя ДНК личиночной ткани. В отличие от своих свободно плавающих родителей, личинки рыб дрейфуют по течению, а их странные части тела — приспособления к дрейфующему образу жизни — делают личинок совсем не похожими на взрослых.

По словам Дэйва Джонсона, ихтиолога из Смитсоновского института, личинок рыб очень трудно идентифицировать. Ученые часто ошибочно дают им новые научные названия, определяя уже известные таксоны как новые виды рыб. 

Поскольку рыбьи личинки мягкие и хрупкие, они плохо передвигаются, будучи лишенными плавников и других хрупких структур, которые помогают плавать. У личинки гребешка (Zu cristatus), например, декоративные плавники, похожие на спагетти, усыпаны белыми пятнами и легко отламываются. Посмотрите, каких еще фантастических тварей сняли дайверы в глубинной тьме океана (сперва идет фото личинки, снятой в океане, а после – личинки того же вида, которую сфотографировали в лаборатории – так можно наглядно убедиться, как эти морские обитатели теряют львиную долю своих красок при поимке). 

Zu cristatus
Личинка гребешка (Zu cristatus) в океанских водах
Фото: Jeff Milisen, Sarah Mayte
Z. cristatus
Тот же гребешок в лаборатории
Фото: Ai Nonaka
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Личинка рыбы из рода Aristostomias в океане
Фото: Jeff Milisen, Sarah Mayte
Aristostomias
Та же личинка в лаборатории
Фото: Ai Nonaka
Samariscus triocellatus
Личинка камбалы Samariscus triocellatus в океане
Фото: Jeff Milisen, Sarah Mayte
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Та же личинка в этаноле теряет свой цвет
Фото: Ai Nonaka
Bathymicrops
Личинка рыбы из рода Bathymicrops
Фото: Jeff Milisen, Sarah Mayte
Bathymicrops
Bathymicrops в лаборатории
Фото: Ai Nonaka
Ariosoma fasciatum
Личинка угря Ariosoma fasciatum
Фото: Jeff Milisen, Sarah Mayte
Ariosoma fasciatum
Ariosoma fasciatum в лаборатории
Фото: Ai Nonaka
Brama japonica
Личинка японского морского леща (Brama japonica) верхом на медузе
Фото: Jeff Milisen, Sarah Mayte
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Brama japonica в лаборатории
Фото: Ai Nonaka

Подводные наблюдения за личинками также могут прояснить особенности их поведения. Так, личинка морского угря Ariosoma fasciatum очень плоская, в отличие от взрослых особей цилиндрической формы. Поэтому она передвигается, как взрослый морской конек, покачиваясь своим длинным телом из стороны в сторону. 

Подводные наблюдения также могут выявить симбиоз личинок с другими морскими животными, в том числе с существами, которые также дрейфуют по течению. Например, личинка японского морского леща (Brama japonica) была запечатлена на камеру верхом на медузе.

Зная, где живут личинки рыб определенного вида, исследователи могут лучше определить, как управлять экосистемами океана, от которых зависит выживание находящихся под угрозой видов. 

Почитайте, как мелкий пластик оборачивается огромной проблемой для личинок рыб в океане. 

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