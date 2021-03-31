Страшно красивые: фотогалерея личинок рыб, собранная ночными дайверами

Изучение личинок рыб — это сложный и трудоемкий процесс. Тела рыб на ранней стадии жизни очень хрупки и легко получают повреждения при попытках сбора образцов. А при консервации образцов в этаноле личинок можно обезопасить от бактерий и грибков, но при этом они потеряют естественный (часто очень красивый) цвет.

Чтобы решить часть этих проблем, ученые Смитсоновского института и Национального управления океанических и атмосферных исследований в 2016 году начали сотрудничество с дайверами, которые совершают погружения по ночам. Они попросили водолазов фотографировать замеченные ими личинки рыб и собрать их в качестве образцов.

С фонарями в руках дайверы Джефф Милисен и Сара Мэйте сфотографировали около 80 личинок рыб, затем осторожно собрали образцы и отправили их ученым для исследования вместе с фотографиями.