У австралийского побережья нашли рыбу возрастом 81 год

81-летний пятнистый маколор (Macolor macularis), пойманный ихтиологами из Австралийского института морских наук в 2016 году, был признан старейшей тропической рифовой рыбой, известной науке.
Открытие было сделано в рамках нового исследования, целью которого было выяснить, как изменение температуры океана влияет на биологию M. macularis, а также еще двух видов из семейства луциановых (Lutjanidae): луциана-бохара (Lutjanus bohar) и черного маколора (Macolor niger).
Отлов рыбы проводился на отмели Роули на северо-западе Австралии, а также на архипелаге Чагос в Индийском океане, где с 2010 года запрещено промышленное рыболовство. Именно здесь исследователи рассчитывали найти рыб-долгожителей, поскольку в других местах они являются мишенью для рыбного промысла.
В ходе исследования также был определен возраст луциана-бохара, пойманного в 1997 году. Ему оказалось 79 лет.
Возраст образцов определялся по отолитам — слуховым камешкам, которые непрерывно растут с течением всей жизни у костистых рыб. Этим методом, подобно годовым кольцам у деревьев, можно определить возраст рыб с высокой точностью.
Помимо двух самых старых рыб, в ходе исследования было обнаружено еще девять особей, возраст которых превышал 60 лет.
Ученые выяснили, что, чем ближе к экватору находилась точка отбора, тем ниже была максимальная продолжительность жизни рыб. Это согласуется с современными представлениями, согласно которым в теплых водах уровень метаболизма холоднокровных животных растет, что отрицательно сказывается на сроке их жизни.
Тропические рыбы-долгожители, проанализированные Тейлором и его коллегами, далеко не самая старая рыба в океане. Этот рекорд принадлежит гренландской акуле (Somniosus microcephalus). Анализ глазных хрусталиков этих жителей Арктики показал, что их продолжительность жизни составляет в среднем около 300 лет, а в 2019 году у побережья Гренландии была найдена акула возрастом более 500 лет.
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