У австралийского побережья нашли рыбу возрастом 81 год

81-летний пятнистый маколор (Macolor macularis), пойманный ихтиологами из Австралийского института морских наук в 2016 году, был признан старейшей тропической рифовой рыбой, известной науке.

Открытие было сделано в рамках нового исследования, целью которого было выяснить, как изменение температуры океана влияет на биологию M. macularis, а также еще двух видов из семейства луциановых (Lutjanidae): луциана-бохара (Lutjanus bohar) и черного маколора (Macolor niger).

Отлов рыбы проводился на отмели Роули на северо-западе Австралии, а также на архипелаге Чагос в Индийском океане, где с 2010 года запрещено промышленное рыболовство. Именно здесь исследователи рассчитывали найти рыб-долгожителей, поскольку в других местах они являются мишенью для рыбного промысла.

В ходе исследования также был определен возраст луциана-бохара, пойманного в 1997 году. Ему оказалось 79 лет.

Возраст образцов определялся по отолитам — слуховым камешкам, которые непрерывно растут с течением всей жизни у костистых рыб. Этим методом, подобно годовым кольцам у деревьев, можно определить возраст рыб с высокой точностью.

Помимо двух самых старых рыб, в ходе исследования было обнаружено еще девять особей, возраст которых превышал 60 лет.