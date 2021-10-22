У берегов Африки поймана луна-рыба весом в две тонны: фото и видео

В умеренных и теплых водах по всему миру — от Исландии до южных островов Большой Курильской гряды — живет удивительная луна-рыба (Mola). Ее сжатое с боков тело напоминает диск; спинной и анальный плавники не имеют колючек; хвостовой плавник утрачен — вместо него развита кожная складка, а сама кожа покрыта мелкими костными бугорками. Люди в разных точках планеты давали рыбе разные имена. В русском, итальянском, французском и других языках она сравнена с Луной, в английском — с Солнцем (sunfish), в китайском — с колесом (翻車魚), а поляки назвали ее просто головой (samogłów). Латинское же наименование рыбы означает «мельничный жернов».

Это самая крупная костная рыба из известных науке. Когда детеныши выходят из икринок, их длина не превышает 2,5 мм, а затем начинается резкий рост. Взрослая луна-рыба весит около 1800 кг, то есть в 60 миллионов раз больше, чем вылупившийся малек. Великан, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, был пойман 18 сентября 1908 года недалеко от Сиднея. Его длина составляла 3,1 м, ширина — 4,26 м, масса — 2235 кг.

Луна-рыба остается одним из наименее изученных представителей океанской фауны: ее слишком сложно встретить в естественной среде обитания. Она не является целенаправленным объектом рыболовного промысла: ее мясо употребляют в пищу только в некоторых регионах Азии, и потому, если луна-рыба попадается в сети, ее обычно отпускают обратно в море. Так недавно произошло у побережья Сеуты: небольшого испанского полуэксклава на северном побережье Африки, прямо напротив Гибралтара.