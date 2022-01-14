У берегов Антарктиды найден крупнейший «рыбий мегаполис»

Глубоководный биолог Отун Пёрсер из Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене и его коллеги наткнулись на огромную колонию китовых белокровок (Neopagetopsis ionah) в начале 2021 года во время исследовательского круиза в море Уэдделла, которое расположено между Антарктическим полуостровом и основным континентом.

К белокровным относят около 25 видов в 11 родах лучеперых рыб из отряда окунеобразных. Такое название они получили из-за своей крови, которая представляет собой бесцветную или слегка желтоватую плазму, так как практически не содержит зрелых форм эритроцитов и гемоглобина. Такая особенность позволяет этим рыбам приспособиться к экстремальному холоду антарктических вод.

Исследователи изучали химические связи между поверхностными водами и морским дном. Часть исследования включала изучение жизни на морском дне с помощью устройства с камерой, которое было закреплено к кораблю ученых.