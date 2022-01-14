У берегов Антарктиды найден крупнейший «рыбий мегаполис»

Глубоководный биолог Отун Пёрсер из Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене и его коллеги наткнулись на огромную колонию китовых белокровок (Neopagetopsis ionah) в начале 2021 года во время исследовательского круиза в море Уэдделла, которое расположено между Антарктическим полуостровом и основным континентом.
К белокровным относят около 25 видов в 11 родах лучеперых рыб из отряда окунеобразных. Такое название они получили из-за своей крови, которая представляет собой бесцветную или слегка желтоватую плазму, так как практически не содержит зрелых форм эритроцитов и гемоглобина. Такая особенность позволяет этим рыбам приспособиться к экстремальному холоду антарктических вод.
Исследователи изучали химические связи между поверхностными водами и морским дном. Часть исследования включала изучение жизни на морском дне с помощью устройства с камерой, которое было закреплено к кораблю ученых.
В одном месте на шельфовом леднике Фильхнера в море Уэдделла один из коллег Пёрсера, управляя буксиром камеры, заметил, что он постоянно натыкается на круглые гнезда китовых белокровок. Ученые провели еще три исследования в этом районе и продолжали находить гнезда с такой же плотностью, километр за километром.
Рыбные гнезда устилали дно примерно через каждые 25 сантиметров во всех направлениях на площади около 240 квадратных километров. Большинство этих гнезд посещала одна взрослая рыба, наблюдающая в среднем за 1700 икринок. В общей сложности ученые насчитали около 60 миллионов гнезд на этом участке.
Исследователи пока не выяснили причину этого феномена. Возможно, в этом месте есть хороший доступ к планктону, который может стать важным источником пищи для только что вылупившейся рыбы. Команда также обнаружила в этом районе зону с чуть более теплой водой, что могло помочь китовой белокровке найти место размножения.
Ученые отмечают также, что китовая белокровка может поддерживать жизнь тюленей Уэдделла. Предыдущие исследования показали, что тюлени проводят много времени, ныряя в водах над территорией колонии.
Авторы исследования настаивают, что обнаружение этой колонии является веским аргументом в пользу обеспечения экологической защиты моря Уэдделла, как это было сделано для близлежащего моря Росса.
Ученые установили две камеры на территории колонии, где они останутся в течение нескольких лет, делая фотографии четыре раза в день с целью проследить за жизнью и развитием этой удивительной популяции.
«Я бы сказал, что это почти новый тип экосистемы морского дна. Удивительно, что его никогда раньше не видели», — заключил Пёрсер.
Ученые планируют вернуться в море Уэдделла в апреле 2022 года.