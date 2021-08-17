У берегов Израиля скрывались многодетные ясли глубоководных акул

Группа исследователей из Университета Хайфы, Национального океанографического института в Израиле и других учреждений обнаружила «детский сад» с сотнями мелких акул и тысячами акульих яиц в акватории неподалеку от Тель-Авива.
По их словам, открытие было сделано почти случайно. Они сделали его во время изучения восточной части Средиземного моря на предмет уязвимости к изменению климата.
По словам Маковского, ранее этот район считался «океанической пустыней», в которой почти не было морской жизни. А теперь эксперты считают, что питомник может оказаться крупнейшим местом размножения местных глубоководных акул.
Многие акулы рождаются в своеобразных питомниках, где они защищены от других хищников, пока не станут достаточно крупными, чтобы не бояться конкурентов. Такие ясли нужны для поддержания стабильных и устойчивых размеров размножающихся популяций. Вот почему ученые живо интересуются этими сообществами и часто пытаются их найти, ориентируясь на ряд критериев, важнейший из которых — высокая численность неполовозрелых особей.
Исследователи отмечают, что обнаружение питомника позволяет сделать определенные выводы относительно повышения температуры воды в регионе.
Ученый напомнил, что глубины моря – это «климатический конденсатор» Земли, смягчающий краткосрочные изменения. Как только воздействие поверхностных изменений проникает на глубоководье, меняется весь климат Земли. При этом, восточная часть Средиземного моря уже испытала многочисленные климатические и антропогенные изменения.