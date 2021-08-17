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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Рыбы

У берегов Израиля скрывались многодетные ясли глубоководных акул

National Geographic Россия
17 августа 2021
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Фото: University of Haifa, Israel Oceanographic and Limnological Research, Ben Gurion University
Сотни акульих малышей и тысячи яиц – детсад масштабный! И довольно важен для ученых.

Группа исследователей из Университета Хайфы, Национального океанографического института в Израиле и других учреждений обнаружила «детский сад» с сотнями мелких акул и тысячами акульих яиц в акватории неподалеку от Тель-Авива. 

По их словам, открытие было сделано почти случайно. Они сделали его во время изучения восточной части Средиземного моря на предмет уязвимости к изменению климата. 

«Он [питомник] скрывался у всех на виду, и это подчеркивает, как мы мало знаем о морских глубинах – не только у побережья Израиля, но и во всем мире. Это словно глобальный вызов», – Ижак Маковский, соавтор исследования.

По словам Маковского, ранее этот район считался «океанической пустыней», в которой почти не было морской жизни. А теперь эксперты считают, что питомник может оказаться крупнейшим местом размножения местных глубоководных акул.

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University of Haifa, Israel Oceanographic and Limnological Research, Ben Gurion University Исследователям удалось обнаружить тысячи акульих яиц на нерестилище
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Многие акулы рождаются в своеобразных питомниках, где они защищены от других хищников, пока не станут достаточно крупными, чтобы не бояться конкурентов. Такие ясли нужны для поддержания стабильных и устойчивых размеров размножающихся популяций. Вот почему ученые живо интересуются этими сообществами и часто пытаются их найти, ориентируясь на ряд критериев, важнейший из которых — высокая численность неполовозрелых особей.

Исследователи отмечают, что обнаружение питомника позволяет сделать определенные выводы относительно повышения температуры воды в регионе. 

«С точки зрения глобальных морских исследований, это открытие может иметь огромное значение. Мы считаем, что оно может предоставить важную информацию для устойчивости морской экосистемы не только в Восточном Средиземноморье, но и во всем мире», – Ижак Маковский.
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Ученый напомнил, что глубины моря – это «климатический конденсатор» Земли, смягчающий краткосрочные изменения. Как только воздействие поверхностных изменений проникает на глубоководье, меняется весь климат Земли. При этом, восточная часть Средиземного моря уже испытала многочисленные климатические и антропогенные изменения.

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