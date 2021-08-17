У берегов Израиля скрывались многодетные ясли глубоководных акул

Группа исследователей из Университета Хайфы, Национального океанографического института в Израиле и других учреждений обнаружила «детский сад» с сотнями мелких акул и тысячами акульих яиц в акватории неподалеку от Тель-Авива.

По их словам, открытие было сделано почти случайно. Они сделали его во время изучения восточной части Средиземного моря на предмет уязвимости к изменению климата.