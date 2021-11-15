У этой рыбы 555 зубов. Она теряет по 20 каждый день

Ученые узнали неожиданный факт о тихоокеанской рыбе – зубастом терпуге (Ophiodon elongatus). В новом исследовании они выяснили, что эти рыбы теряют зубы также быстро, как и отращивают новые.
Зубастый терпуг – это хищная рыба, обитающая в северной части Тихого океана. В зрелом возрасте она достигает длины 50 сантиметров, однако некоторые терпуги вырастают и до полутора метров. Чтобы понять, как выглядят и функционируют впечатляющие челюсти этой рыбы, придется попрощаться со своими представлениями о зубах вообще.
Вместо резцов, коренных зубов и клыков челюсти этих рыб усеяны сотнями острых, почти микроскопических зубов. Даже их небо покрыто крошечными зубными «сталактитами». А позади челюстей у них находятся дополнительные челюсти, называемых глоточными челюстями. Их рыбы используют для пережевывания пищи так же, как люди используют коренные зубы.
Каким бы странным ни было это устройство рта по сравнению с ротовой полостью млекопитающих, пасть зубастого терпуга относительно обычна для любой другой костистой рыбы, что делает его отличным примером для изучения.
Поскольку зубы хорошо сохраняются, они являются самым распространенным артефактом в летописи окаменелостей для многих видов, а для некоторых – и вовсе единственным свидетельством существования животного. А еще по зубам часто можно понять, чем питался их обладатель.
Исследователи во главе с докторантом биологии Карли Коэн наблюдали за двадцатью зубастыми терпугами в аквариумах в лаборатории Вашингтонского университета в Фрайдей-Харбор. Поскольку зубы этой рыбы очень маленькие, выяснить, как быстро терпуги теряют зубы, оказалось гораздо сложнее, чем просто сметать выпавшие зубы со дна аквариума.
Вот почему исследователи поместили участников эксперимента в резервуар, наполненный разбавленным красителем, который окрасил зубы рыбы в красный цвет. Позже исследователи переместили рыбу в резервуар, наполненный флуоресцентным зеленым красителем, который снова окрасил их зубы. Затем ученые, работая в темноте под микроскопом, сравнили количество красных зубов с количеством зеленых зубов во рту терпугов (кстати, в среднем на 20 рыб пришлось более 10 000 зубов).
С помощью этого исследования ученые выяснили, что зубастый терпуг теряет в среднем около 20 зубов в день.
Выяснилось, что быстрее выпадают «глоточные» зубы (зубы с жаберных дуг рыбы), и ученым только предстоит выяснить, отчего это происходит.
Почитайте, как древний кашалот потерял зуб в схватке с мегалодоном (а палеонтологи тут как тут – нашли и изучили).