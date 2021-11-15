У этой рыбы 555 зубов. Она теряет по 20 каждый день

Поскольку зубы хорошо сохраняются, они являются самым распространенным артефактом в летописи окаменелостей для многих видов, а для некоторых – и вовсе единственным свидетельством существования животного. А еще по зубам часто можно понять, чем питался их обладатель.

Исследователи во главе с докторантом биологии Карли Коэн наблюдали за двадцатью зубастыми терпугами в аквариумах в лаборатории Вашингтонского университета в Фрайдей-Харбор. Поскольку зубы этой рыбы очень маленькие, выяснить, как быстро терпуги теряют зубы, оказалось гораздо сложнее, чем просто сметать выпавшие зубы со дна аквариума.

Вот почему исследователи поместили участников эксперимента в резервуар, наполненный разбавленным красителем, который окрасил зубы рыбы в красный цвет. Позже исследователи переместили рыбу в резервуар, наполненный флуоресцентным зеленым красителем, который снова окрасил их зубы. Затем ученые, работая в темноте под микроскопом, сравнили количество красных зубов с количеством зеленых зубов во рту терпугов (кстати, в среднем на 20 рыб пришлось более 10 000 зубов).