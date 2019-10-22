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Рыбы

У побережья Флориды заметили китовую акулу размером с автобус

22 октября 2019
Китовая акула
Фото: Blue Heron Fishing/facebook.com
Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Китовые акулы (Rhincodon typus) обычно не водятся у берегов Флориды, оставаясь в тропических водах ближе к экватору. Но иногда их замечают даже на нью-йоркском побережье Атлантического океана. Заметить и сфотографировать китовую акулу повезло экипажу рыболовного чартера из округа Палм-Бич.

Китовая акула – самая крупная рыба на планете. Эти гиганты могут достигать 12 метров в длину. Их основной рацион составляет планктон.

«Она считается безвредной [для людей], но было несколько случаев, когда китовые акулы нападали на рыболовные суда, возможно, после того, как их спровоцировали. Акулы подвергаются большому риску случайного удара судов, когда греются или питаются у поверхности», – говорится на странице об акулах на сайте Флоридского музея естественной истории.

По состоянию на 2016 год, в Мировом океане обитало около 7 тысяч китовых акул. Известны некоторые места их ежегодных «собраний», которые в разгар сезона привлекают толпы туристов. Среди таких мест — побережье Омана, Австралии, Галапагосских островов, Мексики, Мозамбика и Сейшельских островов.