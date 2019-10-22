У побережья Флориды заметили китовую акулу размером с автобус

Китовая акула – самая крупная рыба на планете. Эти гиганты могут достигать 12 метров в длину. Их основной рацион составляет планктон.

«Она считается безвредной [для людей], но было несколько случаев, когда китовые акулы нападали на рыболовные суда, возможно, после того, как их спровоцировали. Акулы подвергаются большому риску случайного удара судов, когда греются или питаются у поверхности», – говорится на странице об акулах на сайте Флоридского музея естественной истории.

По состоянию на 2016 год, в Мировом океане обитало около 7 тысяч китовых акул. Известны некоторые места их ежегодных «собраний», которые в разгар сезона привлекают толпы туристов. Среди таких мест — побережье Омана, Австралии, Галапагосских островов, Мексики, Мозамбика и Сейшельских островов.