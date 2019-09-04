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Рыбы

У побережья Японии найден новый вид китов

04 сентября 2019
Berardius minimus
Сравнительная иллюстрация видов Berardius minimus и B. bairdii
Фото: Hokkaido University
Он получил название Berardius minimus.

Исследовательская группа под руководством профессора Такаси Мацуиси из Университета Хоккайдо изучила шесть неопознанных черепов, найденных на берегах Охотского моря.

Киты обладали общими характеристиками с B. bairdii и были отнесены к роду Berardius. Тем не менее, ряд отличимых внешних черт, таких как пропорции тела и цвет кожи, побудили исследователей выяснить, относятся ли эти киты к неклассифицированным видам.

«Просто взглянув на них, мы могли бы сказать, что они имеют значительно меньший размер, более веретенообразное тело, более короткий клюв и более темный цвет по сравнению с известными видами берардий», – объяснил член исследовательской группы Тадасу Ямада.

Новый вид получил название Berardius minimus, поскольку длина тела этих китов (6,2 – 6,9 м) меньше родственных им B. bairdii.

Berardius minimus предпочитают плавать на большой глубине, что затрудняет их изучение.

«Мы до сих пор не знаем, как выглядят взрослые самки, и есть еще много вопросов, связанных, например, с распространением видов. Мы надеемся продолжить расширять то, что мы знаем о B. minimus», – сказал Мацуиси.

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