Как и зачем ученые устраивают слежку за угрями

Жизненный цикл европейского угря (Anguilla anguilla) с давних лет был загадкой для исследователей и рыбаков. Отчасти потому, что в Европе никто не видел угрей в начале их жизни. Возможно, именно поэтому греческий философ Аристотель решил, что эти рыбы появляются из грязи.
В конечном итоге было обнаружено, что угри нерестятся далеко от мест нагула — в Саргассовом море, — проделав многокилометровый (до 8000 км) путь через Атлантический океан. Появившиеся на свет личинки угрей всплывают к поверхности воды и, подхваченные Гольфстримом, в течение трех лет движутся вместе с теплой водной массой к берегам Европы, попутно превращаясь в лептоцефалов — стеклянных угрей. Прожив 9-12 лет в реках, угорь возвращается обратно в море на нерест, после чего умирает.
Данные о жизненном цикле угрей были получены в 2016 году: ученые установили спутниковые передатчики на восемь самок угря, взятых на юге Франции. Исследование показало, что Anguilla anguilla способны пересекать Гибралтарский пролив и двигаться дальше в Атлантику.
В 2018 году защитники природы из Wildfowl&Wetlands Trust начали микрочипирование угрей для лучшего понимания их действий. Механизм работы этой системы состоит в том, что движения рыбы фиксируются акустической камерой, которая создает изображение из звука.
Устройство было установлено у шлюзов в заповеднике WWT Slimbridge, чтобы контролировать деятельность угрей, живущих в реке Северн (Великобритания). Всего было зарегистрировано шесть взрослых самок угря, помеченных в заповеднике летом 2019 года. Аппараты уловили сигнал микрочипов каждой отдельной особи, отправившейся на нерест.
За последние 25 лет количество европейских угрей на всем континенте сократилось на 95 процентов. Это сокращение частично связано с потерей место обитания на володно-болотных угодьях, а также с разрушительным воздействием искусственных баррикад, которые останавливают их миграцию. В настоящее время существует более миллиона барьеров для миграции угря.
Еще одной большой угрозой для этого вида является незаконная торговля стеклянными угрями. По оценкам Агентства Европейского Союза по сотрудничеству между правоохранительными органами, до 350 миллионов стеклянных угрей в год незаконно перевозятся в Азию, где они считаются кулинарным деликатесом.