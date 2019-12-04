Как и зачем ученые устраивают слежку за угрями

Жизненный цикл европейского угря (Anguilla anguilla) с давних лет был загадкой для исследователей и рыбаков. Отчасти потому, что в Европе никто не видел угрей в начале их жизни. Возможно, именно поэтому греческий философ Аристотель решил, что эти рыбы появляются из грязи.

В конечном итоге было обнаружено, что угри нерестятся далеко от мест нагула — в Саргассовом море, — проделав многокилометровый (до 8000 км) путь через Атлантический океан. Появившиеся на свет личинки угрей всплывают к поверхности воды и, подхваченные Гольфстримом, в течение трех лет движутся вместе с теплой водной массой к берегам Европы, попутно превращаясь в лептоцефалов — стеклянных угрей. Прожив 9-12 лет в реках, угорь возвращается обратно в море на нерест, после чего умирает.