Уникальное видео из жизни гигантских акул

Нет ничего лучше старого доброго способа — запечатлеть поведение рыб на видео. Звучит отлично, но как заснять опасных существ, которые к тому же находятся за пределами среды обитания человека?

Ученые из Университета Квинса (Северная Ирландия) занимаются изучением поведения гигантской акулы, которая является второй по величине рыбой после акулы китовой. В рамках исследований ирландцы вооружили акул специальными экшн-камерами, похожими на Crittercam, и получили с их помощью ряд уникальных кадров (2015).

Камеры также оснащены набором датчиков, которые измеряют глубину, ускорение, направление движения и другие параметры. Механизм крепления камеры устроен таким образом, что после нескольких часов съемки она отсоединяется от акулы и всплывает на поверхность, где ее забирают исследователи.

Теперь увидеть захватывающие кадры из подводной жизни акул может любой желающий.