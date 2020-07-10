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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Рыбы

Уникальное видео из жизни гигантских акул

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10 июля 2020
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«Кокетка»
Фото: Сергей Гаспарян
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«Погоня»
Фото: Михаил Коростелёв
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«Простите, можно я вас съем?»
Фото: Михаил Коростелёв
Изучение поведения акул — работа не из простых. А самый лучший способ эту работу выполнить заключается в том, чтобы заставить акулу самостоятельно предоставлять сведения о своей жизни и поведении. Например, с помощью камеры.

Нет ничего лучше старого доброго способа — запечатлеть поведение рыб на видео. Звучит отлично, но как заснять опасных существ, которые к тому же находятся за пределами среды обитания человека?

Ученые из Университета Квинса (Северная Ирландия) занимаются изучением поведения гигантской акулы, которая является второй по величине рыбой после акулы китовой. В рамках исследований ирландцы вооружили акул специальными экшн-камерами, похожими на Crittercam, и получили с их помощью ряд уникальных кадров (2015).

Камеры также оснащены набором датчиков, которые измеряют глубину, ускорение, направление движения и другие параметры. Механизм крепления камеры устроен таким образом, что после нескольких часов съемки она отсоединяется от акулы и всплывает на поверхность, где ее забирают исследователи.

Теперь увидеть захватывающие кадры из подводной жизни акул может любой желающий.

Узнайте, как в Калининграде погибла невезучая акула; посмотрите, что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями.

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