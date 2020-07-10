Уникальное видео из жизни гигантских акул
Нет ничего лучше старого доброго способа — запечатлеть поведение рыб на видео. Звучит отлично, но как заснять опасных существ, которые к тому же находятся за пределами среды обитания человека?
Ученые из Университета Квинса (Северная Ирландия) занимаются изучением поведения гигантской акулы, которая является второй по величине рыбой после акулы китовой. В рамках исследований ирландцы вооружили акул специальными экшн-камерами, похожими на Crittercam, и получили с их помощью ряд уникальных кадров (2015).
Камеры также оснащены набором датчиков, которые измеряют глубину, ускорение, направление движения и другие параметры. Механизм крепления камеры устроен таким образом, что после нескольких часов съемки она отсоединяется от акулы и всплывает на поверхность, где ее забирают исследователи.
Теперь увидеть захватывающие кадры из подводной жизни акул может любой желающий.
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