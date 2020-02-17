Редчайший морской дракон родился в аквариуме: видео

В Институте океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан — Диего создан уникальный аквариум, где содержатся морские драконы Phyllopteryx taeniolatus — родственные морским конькам редкие рыбы. В дикой природе они встречаются только вблизи коралловых рифов в юго-западной акватории Австралии. Вид относится к уязвимым.
Phyllopteryx taeniolatus имеет плоское тело с небольшой головой и тонким длинным рыльцем. Основная окраска тела варьируется от желтоватой до розовой, с мелкими вкраплениями, а по груди проходят ряды широких сиреневых полос. В природных условиях размер рыбы может достигать 60 см, в то время как в аквариуме она редко вырастает больше 30 см.
В пятиметровом аквариуме при университете живет 11 драконов и еще три морских конька-тряпичника (Phycodurus eques). Ученые пытаются воссоздать среду, максимально близкую к естественным, чтобы редкие рыбы могли продолжать свой род, но это непростая задача: о жизни этих представителей семейства игловые известно очень мало. За всю историю содержания этих рыб в неволе впервые потомство было получено в 2001 году (пионером стал Тихоокеанский аквариум в Лонг-Бич), а затем было лишь несколько подобных примеров по всему миру.
Научный центр в Сан-Диего является одним из самых успешных мест, где морские драконы появляются на свет. В феврале произошло очередное пополнение.
Между тем морской конек-тряпичник в неволе еще нигде не размножался, и биологи ищут возможности исправить эту ситуацию. Эти и другие виды морских коньков катастрофически быстро исчезают с лица Земли: угрозу представляет потепление и загрязнение воды, а также контрабанда — в традиционной азиатской медицине им приписывают особые целебные свойства.
Взгляните на гигантского розового морского дьявола из Австралии.