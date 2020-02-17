Редчайший морской дракон родился в аквариуме: видео

В Институте океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан — Диего создан уникальный аквариум, где содержатся морские драконы Phyllopteryx taeniolatus — родственные морским конькам редкие рыбы. В дикой природе они встречаются только вблизи коралловых рифов в юго-западной акватории Австралии. Вид относится к уязвимым.

Phyllopteryx taeniolatus имеет плоское тело с небольшой головой и тонким длинным рыльцем. Основная окраска тела варьируется от желтоватой до розовой, с мелкими вкраплениями, а по груди проходят ряды широких сиреневых полос. В природных условиях размер рыбы может достигать 60 см, в то время как в аквариуме она редко вырастает больше 30 см.