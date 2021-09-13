В Италии заметили акулу с мордой свиньи: это что за рыба?

Итальянские военные моряки заметили в водах острова Эльба необычное существо: рыбу с телом акулы и «мордой свиньи». Они вытащили ее на берег, сфотографировали и оставили в портовом офисе. Снимки были опубликованы местной туристической страницей.
Несмотря на такую обескураживающую внешность, рыба уже давно известна науке: это атлантическая центрина, или акула-свинья (Oxynotus centrina), которая еще недавно считалась уязвимым видом, а теперь ее статус пересмотрен в худшую сторону – теперь акулы-свиньи признаны вымирающими.
Яйцеживородящая акула питается моллюсками и планктоном. Она относится к роду трехгранных акул, для всех представителей которого характерна приплюснутая голова с крупными, близко посаженными ноздрями, и жаберными отверстиями (брызгальцами) позади глаз. «Свиньей» ее прозвали не только из-за морды-пятачка, но и из-за кряхтящих звуков, которые издает рыба.
Рыба, пойманная моряками, уже имела несовместимые с жизнью травмы. Вероятнее всего, она столкнулась с каким-то плавательным средством. Этот вид предпочитает жизнь на дне, на глубине от 100 до 700 метров, и к побережью обычно не приближается. Даже если бы люди оставили раненую акулу в воде, она вряд ли выжила бы. Тот факт, что редкий представитель морской фауны попал в поле зрения человека, является тревожным сигналом – и поводом лишний раз задуматься о защите морских экосистем.
Посмотрите, как раненая акула попросила дайвера о помощи.