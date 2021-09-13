Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Рыбы

В Италии заметили акулу с мордой свиньи: это что за рыба?

Анастасия Баринова
13 сентября 2021
Isola d'Elba App.jpg
Фото: Isola d'Elba App/Facebook
Редкая морская обитательница относится к вымирающим видам.

Итальянские военные моряки заметили в водах острова Эльба необычное существо: рыбу с телом акулы и «мордой свиньи». Они вытащили ее на берег, сфотографировали и оставили в портовом офисе. Снимки были опубликованы местной туристической страницей.

Несмотря на такую обескураживающую внешность, рыба уже давно известна науке: это атлантическая центрина, или акула-свинья (Oxynotus centrina), которая еще недавно считалась уязвимым видом, а теперь ее статус пересмотрен в худшую сторону – теперь акулы-свиньи признаны вымирающими.

least_concern.jpg
Читайте такжеКрасную Книгу обновили впервые за 5 лет. Что изменилось?

Яйцеживородящая акула питается моллюсками и планктоном. Она относится к роду трехгранных акул, для всех представителей которого характерна приплюснутая голова с крупными, близко посаженными ноздрями, и жаберными отверстиями (брызгальцами) позади глаз. «Свиньей» ее прозвали не только из-за морды-пятачка, но и из-за кряхтящих звуков, которые издает рыба.

Рыба, пойманная моряками, уже имела несовместимые с жизнью травмы. Вероятнее всего, она столкнулась с каким-то плавательным средством. Этот вид предпочитает жизнь на дне, на глубине от 100 до 700 метров, и к побережью обычно не приближается. Даже если бы люди оставили раненую акулу в воде, она вряд ли выжила бы. Тот факт, что редкий представитель морской фауны попал в поле зрения человека, является тревожным сигналом – и поводом лишний раз задуматься о защите морских экосистем.

Посмотрите, как раненая акула попросила дайвера о помощи.

рекомендации
Снежинка

Хижина полярного отшельника: путешествие Фёдора Конюхова на дрейфующей полярной станции

Листья

Что такое углеродная нейтральность и зачем к ней стремиться?

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода