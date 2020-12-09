В Карибском море нашли рыб, приручивших мизид для выращивания водорослей

Считается, что люди впервые приручили волка около 15 000 лет назад. В течение следующих тысячелетий были одомашнены козы, свиньи, овцы и крупный рогатый скот. Сегодня почти каждое растение, которое мы употребляем в пищу, не похоже на своих первоначальных диких собратьев, поскольку современные сельскохозяйственные культуры тысячелетиями изменялись нашими руками, становясь больше, выносливее и питательнее.

До сих пор единственными другими организмами, способными приручить других, были насекомые. Например, муравьи разводят тлю, защищая ее от хищников в обмен на сладкую медвяную росу, которую тля выделяет, и которой муравьи с удовольствием питаются. Но такое поведение никогда раньше не наблюдалось у позвоночных.

Во время экспедиции к коралловым рифам в Белизе группа исследователей из университетов Гриффита и Дикина обнаружила, что рифовая рыба Stegastes diencaeus, по-видимому, приручила мизид (Mysida) — небольших ракообразных из надотряда Peracarida, похожих на креветку.

Известно, что S. diencaeus питаются водорослями и, похоже, что они используют фекалии мизид в качестве удобрения, способствующего росту урожая. В свою очередь, мизидам предоставляется безопасное убежище для жизни — рыба преследует любых хищников, которые подплывают слишком близко, чтобы полакомиться ракообразными.