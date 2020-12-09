В Карибском море нашли рыб, приручивших мизид для выращивания водорослей
Считается, что люди впервые приручили волка около 15 000 лет назад. В течение следующих тысячелетий были одомашнены козы, свиньи, овцы и крупный рогатый скот. Сегодня почти каждое растение, которое мы употребляем в пищу, не похоже на своих первоначальных диких собратьев, поскольку современные сельскохозяйственные культуры тысячелетиями изменялись нашими руками, становясь больше, выносливее и питательнее.
До сих пор единственными другими организмами, способными приручить других, были насекомые. Например, муравьи разводят тлю, защищая ее от хищников в обмен на сладкую медвяную росу, которую тля выделяет, и которой муравьи с удовольствием питаются. Но такое поведение никогда раньше не наблюдалось у позвоночных.
Во время экспедиции к коралловым рифам в Белизе группа исследователей из университетов Гриффита и Дикина обнаружила, что рифовая рыба Stegastes diencaeus, по-видимому, приручила мизид (Mysida) — небольших ракообразных из надотряда Peracarida, похожих на креветку.
Известно, что S. diencaeus питаются водорослями и, похоже, что они используют фекалии мизид в качестве удобрения, способствующего росту урожая. В свою очередь, мизидам предоставляется безопасное убежище для жизни — рыба преследует любых хищников, которые подплывают слишком близко, чтобы полакомиться ракообразными.
Ученые подтвердили эту идею с помощью серии полевых и лабораторных испытаний. Они обнаружили, что мизид на самом деле привлекает запах S. diencaeus, в то время как они активно избегают запаха хищников и, похоже, не обращают никакого внимания на саму ферму водорослей.
Чтобы проверить, активно ли рыба защищает мизид, исследователи поместили ракообразных в прозрачные контейнеры, а затем поместили их внутри и снаружи фермы. За пределами ферм мизид пыталась съесть другая рыба, но внутри ферм всех хищников, которые подходили слишком близко, отгоняла S. Diencaeus.
И наконец, команда проверила, какую пользу мизиды приносят рыбе. Они обнаружили, что качество водорослей и здоровье S. Diencaeus улучшаются, когда рядом находятся мизиды, по сравнению с фермами без этих ракообразных.
«Полевые исследования и поведенческие эксперименты, которые мы провели на исследовательской станции Кэрри Боу-Кей, предоставили доказательства того, что взаимоотношения между S. Diencaeus и мизидами имеют все признаки одомашнивания, не отличаясь от того, как люди содержат сельскохозяйственных животных», — заключает Фини.
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