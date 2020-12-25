В Красном списке МСОП оказались сотни видов акул и скатов

В недавно обновленном Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) оказалось 316 видов акул (Selachii), скатов (Batomorphi) и химеробразных (Chimaeriformes). Этим рыбам угрожает исчезновение, в том числе из-за чрезмерного вылова.

Эти виды относятся к классу хрящевых рыб (Chondrichthyes), что означает, что их скелет состоит из затвердевших хрящей, а не из костей.

Четыре вида плоскотелых акул (Squatina) и молотоголовых акул (Sphyrnidae) имеют статус Critically Endangered — находящиеся на грани полного исчезновения. Другие виды в списке имеют статус Endangered («Исчезающие») и Vulnerable («Уязвимые»).

Предварительный анализ, проведенный организацией TRAFFIC, показал, что общее количество торговцев мясом акул было довольно стабильным в период с 2008 по 2011 год, а затем увеличилось в 2012–2017 годах. Однако почти полное отсутствие отчетности и сбора данных о пойманных и проданных видах скрывает основные тенденции о популяциях акул.