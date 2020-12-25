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Рыбы

В Красном списке МСОП оказались сотни видов акул и скатов

National Geographic Россия
25 декабря 2020
Бронзовая акула-молот
Бронзовая акула-молот (Sphyrna lewini)
Фото: Wikimedia Commons
На фоне пандемии Covid-19 ситуация с популяциями этих рыб только ухудшилась.

В недавно обновленном Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) оказалось 316 видов акул (Selachii), скатов (Batomorphi) и химеробразных (Chimaeriformes). Этим рыбам угрожает исчезновение, в том числе из-за чрезмерного вылова.

Эти виды относятся к классу хрящевых рыб (Chondrichthyes), что означает, что их скелет состоит из затвердевших хрящей, а не из костей.

Четыре вида плоскотелых акул (Squatina) и молотоголовых акул (Sphyrnidae) имеют статус Critically Endangered — находящиеся на грани полного исчезновения. Другие виды в списке имеют статус Endangered («Исчезающие») и Vulnerable («Уязвимые»).

Предварительный анализ, проведенный организацией TRAFFIC, показал, что общее количество торговцев мясом акул было довольно стабильным в период с 2008 по 2011 год, а затем увеличилось в 2012–2017 годах. Однако почти полное отсутствие отчетности и сбора данных о пойманных и проданных видах скрывает основные тенденции о популяциях акул.

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Гленн Сант
Главный советник TRAFFIC по рыболовству

«С виду стабильные годовые уловы создают ложное впечатление, что всё в порядке, но на самом деле они могут маскировать последовательное истощение видов — как только вылавливают один, отрасль просто нацеливается на следующий, так что один за другим они исчезают».

По словам Санта, во время пандемии COVID-19 наблюдался рост браконьерства на акул и скатов, тогда как уровни мониторинга снизились из-за требований социального дистанцирования.

«Это может стать причиной катастрофы в сочетании с и без того ограниченными мониторингом и контролем этих видов», — говорит Сант.

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