В Орегоне на пляж выбросило тропическую рыбу весом 50 кг

На прошлой неделе на пляже в Сисайде (штат Орегон) была найдена мертвой гигантская 50-килограммовая рыба, известная как обыкновенный опах (Lampris). Эти рыбы обычно обитают в тропических водах и не заплывают так далеко на север.
По словам Хайди Дьюар, биолога-исследователя из Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), эта конкретная рыба, вероятно, двигалась к полюсу в поисках более прохладных вод.
Наряду с предоставлением информации об изменении климата официальные лица, занимающиеся вопросами дикой природы, надеются использовать рыбу, чтобы узнать об основах ее биологии. Обыкновенные опахи до сих пор были мало изучены, поскольку обитают на больших глубинах.
Дьюар рассказала, что рыба будет заморожена и проанализирована исследователями. Они проверят содержимое ее желудка, чтобы узнать о диете рыбы, а ткани могут показать, в каких водах жил этот опах.
Обнаружение опаха так далеко на севере соответствует исследованию, опубликованному в апреле этого года. Согласно выводам ученых из Оклендского университета, почти 50 000 видов, включая рыб, моллюсков, птиц и кораллов, покидают свои тропические дома вдоль экватора и перебираются в более прохладные воды.
Результаты показывают, что повышение температуры делает тропические регионы невыносимыми для местных видов, поэтому эти существа перемещаются в субтропические воды или даже к полюсам, которые тоже нагреваются.
«Глобальное потепление меняет жизнь в океане по крайней мере на протяжении 60 лет. Наши результаты показывают, что на экваторе обитает около 1500 видов. Эта тенденция будет продолжаться в течение столетия, но темпы будут зависеть от того, сократим мы выбросы парниковых газов, или нет», — говорит Марк Костелло, профессор морской биологии Оклендского университета.