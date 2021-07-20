В Орегоне на пляж выбросило тропическую рыбу весом 50 кг

На прошлой неделе на пляже в Сисайде (штат Орегон) была найдена мертвой гигантская 50-килограммовая рыба, известная как обыкновенный опах (Lampris). Эти рыбы обычно обитают в тропических водах и не заплывают так далеко на север.

По словам Хайди Дьюар, биолога-исследователя из Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), эта конкретная рыба, вероятно, двигалась к полюсу в поисках более прохладных вод.

Наряду с предоставлением информации об изменении климата официальные лица, занимающиеся вопросами дикой природы, надеются использовать рыбу, чтобы узнать об основах ее биологии. Обыкновенные опахи до сих пор были мало изучены, поскольку обитают на больших глубинах.

Дьюар рассказала, что рыба будет заморожена и проанализирована исследователями. Они проверят содержимое ее желудка, чтобы узнать о диете рыбы, а ткани могут показать, в каких водах жил этот опах.