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Рыбы

В прибрежных водах Калифорнии насчитали рекордное количество акул

National Geographic Россия
23 октября 2020
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Белая акула (Carcharodon carcharias)
Фото: Wikimedia Commons
Вероятно, это связано с изменением климата и повышением температуры океанских вод.

Морские исследователи сообщают, что сейчас в океане у южной Калифорнии больше акул, чем когда-либо прежде.

Доктор Крис Лоу, директор лаборатории акул в штате Калифорния в Лонг-Бич, заявил, что даже с ограниченным числом сотрудников из-за пандемии коронавируса, его команда все же пометила 38 акул в 2020 году, что больше, чем в любой другой год и в три раза больше, чем в 2019 году. 

Исследователи также отметили, что многочисленные группы акул остаются в прибрежных водах дольше, чем в прошлые годы. По словам Лоу, акулы мигрируют при падении температуры воды.

«Обычно осенью, когда температура опускается ниже шестидесяти градусов [по Фаренгейту] (около 15 °C), это становится сигналом, который заставляет их мигрировать на юг. Но сейчас середина октября, а акулы все еще остаются. Возможно, 2020 год станет круглогодичным сезоном акул», — Крис Лоу.

Лоу регулярно выкладывает в Twitter фотографии и видео с акулами. Его наблюдения включают регион вдоль пляжей Южной Калифорнии от Сан-Диего до Санта-Барбары — района, расположенного примерно в 160 км от Лос-Анджелеса.

В настоящее время Лоу изучает повадки больших белых акул (Carcharodon carcharias), чтобы обеспечить меры по их защите.

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