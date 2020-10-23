В прибрежных водах Калифорнии насчитали рекордное количество акул

Морские исследователи сообщают, что сейчас в океане у южной Калифорнии больше акул, чем когда-либо прежде.

Доктор Крис Лоу, директор лаборатории акул в штате Калифорния в Лонг-Бич, заявил, что даже с ограниченным числом сотрудников из-за пандемии коронавируса, его команда все же пометила 38 акул в 2020 году, что больше, чем в любой другой год и в три раза больше, чем в 2019 году.

Исследователи также отметили, что многочисленные группы акул остаются в прибрежных водах дольше, чем в прошлые годы. По словам Лоу, акулы мигрируют при падении температуры воды.