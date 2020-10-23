В прибрежных водах Калифорнии насчитали рекордное количество акул
Морские исследователи сообщают, что сейчас в океане у южной Калифорнии больше акул, чем когда-либо прежде.
Доктор Крис Лоу, директор лаборатории акул в штате Калифорния в Лонг-Бич, заявил, что даже с ограниченным числом сотрудников из-за пандемии коронавируса, его команда все же пометила 38 акул в 2020 году, что больше, чем в любой другой год и в три раза больше, чем в 2019 году.
Исследователи также отметили, что многочисленные группы акул остаются в прибрежных водах дольше, чем в прошлые годы. По словам Лоу, акулы мигрируют при падении температуры воды.
Лоу регулярно выкладывает в Twitter фотографии и видео с акулами. Его наблюдения включают регион вдоль пляжей Южной Калифорнии от Сан-Диего до Санта-Барбары — района, расположенного примерно в 160 км от Лос-Анджелеса.
An epic day on the water... lots of sharks, got some good data, excellent crew. #sharkspies #trackingnotslacking #treasurethesedays pic.twitter.com/4nFhiCV7F2— Chris Lowe (@CSULBsharklab) October 15, 2020
В настоящее время Лоу изучает повадки больших белых акул (Carcharodon carcharias), чтобы обеспечить меры по их защите.
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