В Средиземном море выловили акулу без чешуи и зубов

Испанская акула-пилохвост или черноротая акула — это рыба из семейства кошачьих акул (Scyliorhinidae), широко распространенная в северо-восточной части Атлантического океана и Средиземного моря. Как правило, она обитает на глубине от 200 до 500 метров и может вырастать до 70 сантиметров в длину.

Кожа акул покрыта так называемой плакоидной чешуей. Каждая такая чешуйка представляет собой подкожную пластинку в виде зубца, выходящего через кожу наружу. Внутри этого кожного зуба находится полость, содержащая рыхлую ткань, нервы и кровеносные сосуды. Эти твердые заостренные чешуйки не только обеспечивают акулам физическую защиту, но и делают их более быстрыми и ловкими пловцами.

Однако в случае «голой акулы» у нее полностью отсутствовал этот наружный слой эпидермиса. Кроме того, у этой рыбы не было зубов и в челюстях. В отсутствие дермальных зубчиков эта акула была, вероятно, более слабым пловцом, чем ее сородичи, но это, очевидно, не мешало ей успешно заполнять желудок, равно как и отсутствие зубов в челюстях.