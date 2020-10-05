В Средиземном море выловили акулу без чешуи и зубов

В июле 2019 года рыбаки, проходящие трапом в Средиземном море к югу от Сардинии, случайно вытащили из глубин мутанта. В сети среди сотен других рыб, акул и других морских обитателей оказалась испанская акула-пилохвост (Galeus melastomus), которая, вероятно, родилась без чешуи и зубов.
Что еще более странно, аномальная акула, кажется, вела относительно нормальную жизнь, пока ее не вытащили из моря, говорит ведущий автор исследования Антонелло Мулас. Когда он и его коллеги осмотрели акулу, они обнаружили, что она росла обычными темпами и на момент смерти у нее был полный желудок еды.
Испанская акула-пилохвост или черноротая акула — это рыба из семейства кошачьих акул (Scyliorhinidae), широко распространенная в северо-восточной части Атлантического океана и Средиземного моря. Как правило, она обитает на глубине от 200 до 500 метров и может вырастать до 70 сантиметров в длину.
Кожа акул покрыта так называемой плакоидной чешуей. Каждая такая чешуйка представляет собой подкожную пластинку в виде зубца, выходящего через кожу наружу. Внутри этого кожного зуба находится полость, содержащая рыхлую ткань, нервы и кровеносные сосуды. Эти твердые заостренные чешуйки не только обеспечивают акулам физическую защиту, но и делают их более быстрыми и ловкими пловцами.
Однако в случае «голой акулы» у нее полностью отсутствовал этот наружный слой эпидермиса. Кроме того, у этой рыбы не было зубов и в челюстях. В отсутствие дермальных зубчиков эта акула была, вероятно, более слабым пловцом, чем ее сородичи, но это, очевидно, не мешало ей успешно заполнять желудок, равно как и отсутствие зубов в челюстях.
В кишечнике акулы исследователи обнаружили 14 пищевых продуктов, в том числе крошечных головоногих моллюсков, ракообразных и костистых рыб. По словам Муласа, поскольку черноротые акулы обычно заглатывают свою добычу целиком, беззубый рот этой акулы не повлиял на эффективность её охоты.
Исследователи пришли к выводу, что необычный внешний вид акулы почти наверняка был результатом генетической мутации. По словам Муласа, эта мутация может быть полностью естественной или же возникшей под влиянием химического загрязнения воды.
Чтобы узнать это, исследователи вернутся на место, где была поймана голая акула, и возьмут пробы отложений на морском дне. Этот анализ должен показать, есть ли что-нибудь потенциально опасное в окружающей среде этих животных и, возможно, указать путь к другим столь же странным морским существам.
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