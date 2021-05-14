В США мальки лосося не могут добраться до океана. Их повезут туда на машинах

В рыбоводном хозяйстве Nimbus Fish Hatchery, расположенном к востоку от Сакраменто, каждую весну в Американ-Ривер выпускают молодого лосося, который должен отправиться в Тихий океан. Там рыба взрослеет, набирается сил и возвращается в пресные воды на нерест.

В этом году природный цикл был нарушен экстремальными климатическими условиями: в Калифорнии и на большей части Западного побережья царит жара. В Американ-Ривер уровень воды составляет 31% от обычного, и ее температура значительно выше допустимой. Для лосося эти условия смертельны: мальки не способны совершить путешествие, а икра, отложенная зрелыми рыбами, просто «сварится».

Биологи нашли выход из ситуации: мальков размером около 90 мм погрузили в грузовики и отвезли в залив Сан-Франциско, где воды достаточно глубокие и прохладные. В пресс-службе Калифорнийского департамента рыбного хозяйства и дикой природы сообщили, что в этом году штат планирует перевезти 17 миллионов мальков не только из Nimbus Fish Hatchery, но и других ферм. В последний раз такие же меры предпринимались во время крупной засухи 2014 года.