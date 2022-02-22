В водах Австралии замечены редчайшие акулы-молоты

Бронзовая акула-молот относится к видам на грани полного исчезновения.

Ученые из Университета Западной Австралии изучали воды к югу от Перта с помощью аэросъемки. Так они заметили в этих местах скопление редких акул-молотов, и захотели всесторонне задокументировать открытие.

Речь идет о бронзовой, или южной молот-рыбе (Sphyrna lewini). В основном она обитает в теплых, умеренных и тропических прибрежных водах на глубине до 500 метров. Вид внесен в список охраняемых в Австралии, а в международной Красной книге он относится к находящимся на грани исчезновения.

Акулы прячутся от людей в действующих вулканах читать

За два года наблюдений биологи собрали более 90 часов аэрофотосъемки, что позволило идентифицировать, измерить и подсчитать количество животных. Рыбы стабильно приплывали в январе и феврале; средняя длина акул не превышала 1,5 метра, то есть они были неполовозрелыми особями (длина взрослых – около 1,8 метра). Из этих данных можно сделать два интересных вывода.

Фото: Naima Andrea López / The University of Western Australia

Присутствие скопления акул так далеко на юге – новое явление. Оно может указывать на сдвиг в распространении вида к полюсу в результате потепления океанов, но это ставит акулу в особенно бедственное положение, поскольку акватория, в которой она теперь поселилась, является зоной промышленного рыболовства. Ученые просят правительство усилить охрану вида.

Зато наличие большого количества молодых бронзовых акул говорит о здоровье популяции.

Узнайте, почему акула-молот плавает боком.