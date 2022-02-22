Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Рыбы

В водах Австралии замечены редчайшие акулы-молоты

Анастасия Баринова

Фото: Naima Andrea López / The University of Western Australia
Фото: Kris Mikael Krister / Wikipedia
Фото: Naima Andrea López / The University of Western Australia

Фото: Naima Andrea López / The University of Western Australia

Бронзовая акула-молот относится к видам на грани полного исчезновения.

Ученые из Университета Западной Австралии изучали воды к югу от Перта с помощью аэросъемки. Так они заметили в этих местах скопление редких акул-молотов, и захотели всесторонне задокументировать открытие.

Речь идет о бронзовой, или южной молот-рыбе (Sphyrna lewini). В основном она обитает в теплых, умеренных и тропических прибрежных водах на глубине до 500 метров. Вид внесен в список охраняемых в Австралии, а в международной Красной книге он относится к находящимся на грани исчезновения.

Акулы прячутся от людей в действующих вулканах

Акулы прячутся от людей в действующих вулканах

За два года наблюдений биологи собрали более 90 часов аэрофотосъемки, что позволило идентифицировать, измерить и подсчитать количество животных. Рыбы стабильно приплывали в январе и феврале; средняя длина акул не превышала 1,5 метра, то есть они были неполовозрелыми особями (длина взрослых – около 1,8 метра). Из этих данных можно сделать два интересных вывода.

Фото: Naima Andrea López / The University of Western Australia
Фото: Naima Andrea López / The University of Western Australia

Присутствие скопления акул так далеко на юге – новое явление. Оно может указывать на сдвиг в распространении вида к полюсу в результате потепления океанов, но это ставит акулу в особенно бедственное положение, поскольку акватория, в которой она теперь поселилась, является зоной промышленного рыболовства. Ученые просят правительство усилить охрану вида.

Зато наличие большого количества молодых бронзовых акул говорит о здоровье популяции.

Узнайте, почему акула-молот плавает боком.

Читайте также

В водах Австралии замечены редчайшие акулы-молоты

Как выглядит детеныш акулы-призрака? Редкое фото

О чем говорят рыбы? О сексе и еде

Найдена самая старая аквариумная рыбка. Ей более 90 лет!

У берегов Антарктиды найден крупнейший «рыбий мегаполис»

Рекомендации

Фотоаппарат generic icon

Чистый взгляд на мир: наш экологичный фотопроект
Планета Земля

Коал в Австралии объявили вымирающим видом
Планета Земля

«Китовый берег»: первый круглогодичный глэмпинг в Заполярье
Вопросительный знак, вопрос

Как хорошо ты знаешь Красную книгу? Тест