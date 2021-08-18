В водах Калифорнии заметили рыбу-оборотня. Она сто лет морочила ученых

С помощью управляемого подводного аппарата ученые мельком увидели одно из самых загадочных и неуловимых существ морских глубин. Ярко-оранжевую самку рыбы-кита (семейство Cetomimidae) заметили плывущей на глубине 2013 метров у берега залива Монтерей в Калифорнии.

Это всего лишь 18-ый раз, когда удалось заметить рыбу. Удача улыбнулась морским биологами из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей впервые за 34 года глубоководных исследований.

О жизни этих существ известно очень мало. Более того, с момента их открытия двумя учеными Смитсоновского института в 1895 году три совершенно разные формы, которые рыбы могут принимать в течение своего жизненного цикла, были ошибочно приняты за представителей совершенно разных животных.