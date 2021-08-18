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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Рыбы

В водах Калифорнии заметили рыбу-оборотня. Она сто лет морочила ученых

National Geographic Россия
18 августа 2021
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Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI)
Тело этой рыбы кардинально меняется на протяжении всей жизни.

С помощью управляемого подводного аппарата ученые мельком увидели одно из самых загадочных и неуловимых существ морских глубин. Ярко-оранжевую самку рыбы-кита (семейство Cetomimidae) заметили плывущей на глубине 2013 метров у берега залива Монтерей в Калифорнии.

Это всего лишь 18-ый раз, когда удалось заметить рыбу. Удача улыбнулась морским биологами из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей впервые за 34 года глубоководных исследований.

О жизни этих существ известно очень мало. Более того, с момента их открытия двумя учеными Смитсоновского института в 1895 году три совершенно разные формы, которые рыбы могут принимать в течение своего жизненного цикла, были ошибочно приняты за представителей совершенно разных животных. 

На ранней стадии жизни эти рыбы имеют форму бесчешуйных личинок с длинными лентоподобными хвостами и большими ртами. Они живут и питаются у поверхности океана. По мере взросления эти рыбы меняются невероятно, да еще и по-разному. 

В случае самцов, «лентохвосты» превращаются в «большеносов»: их чешуя разрастается по всему телу, рты сжимаются до крошечных размеров, а нос выдается наружу. Поскольку им никогда больше не суждено поесть, их кишечник, пищевод и желудок уменьшаются в размерах и в конечном итоге исчезают.

Тела самцов заполняются половыми органами и гигантской печенью, служащей хранилищем энергии. За несколько мгновений до метаморфозы самец «фарширует» себя крошечными ракообразными, которые должны помочь провести ему остаток жизни в качестве мобильной системы доставки спермы. 

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Не менее драматичную трансформацию претерпевают самки. Их тела расширяются и становятся много больше самцовых, отчего рыбы напоминают миниатюрных китов (на английском их так и назвали whalefish – «рыба-кит»). У некоторых видов тела самок приобретают ярко-оранжевый оттенок. Поскольку волны красного света не могут проникнуть на морскую глубину, где они живут, этот цвет делает рыбу практически невидимой в воде.

жизненные стадии рыбы-кита
NCBI / doi: 10.1098/rsbl.2008.0722 Разные жизненные стадии рыбы из семейства Cetomimidae

Как самцов, так и самок, как правило, можно увидеть на глубине от 1500 до 2000 метров, хотя, по некоторым сведениям, они могут опускаться еще глубже – до 3500 метров. 

Причудливые трансформации, которые совершают Cetomimiformes, беспрецедентны среди позвоночных. На протяжении десятилетий никто не подозревал, что такие разные типы телосложения могут быть у животных из одного семейства.

Только в 2009 году исследование митохондриальных генов наряду с тщательным анализом образцов животных, собранных в процессе трансформации, позволило исследователям окончательно доказать, что «лентохвосты» (так именовалась личиночная форма животного), «большеносы» (самцы) и рыба-кит – это один и тот же вид. 

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