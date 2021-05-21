В водах Мадагаскара нашли «четвероногих рыб». Это настоящие живые ископаемые!

Ее наиболее заметной чертой является наличие специфических парных плавников: благодаря этой особенности рыбу прозвали «четвероногой». Плавники поддерживаются костными поясами, и эти структуры могут быть эволюционными предшественниками плечевого и тазового поясов наземных четвероногих позвоночных. Кроме того, взрослые латимерии обладают очень небольшим головным мозгом, который занимает лишь 1,5 % от общего объёма черепной коробки, и эта черта объединяет их со многими глубоководными акулами и шестижаберным скатом. И наконец эпифизарный комплекс у латимерий развит лучше, чем у других рыб, и асимметрия связанных с ним структур мозга такая же, как у земноводных.

Латимерии живут на глубинах от 100 до 300 метров. Плавая, они медленно двигают парными грудными и брюшными плавниками в противопоставленном порядке. Такие движения характерны для двоякодышащих рыб (Dipnoi), а также для сухопутных позвоночных.

Латимерии – морские хищницы, способные вырастать до 190 см. Они питаются моллюсками и другой рыбой, в том числе небольшими акулами. Вести охоту латимерии не требуется: она для этого слишком медленно плавает. Вместо этого она буквально высасывает добычу, прячущуюся в расщелинах.