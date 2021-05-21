В водах Мадагаскара нашли «четвероногих рыб». Это настоящие живые ископаемые!

Глубоководные целаканты, или латимерии (Coelacanthiformes) долгое время были известны только по окаменелостям и считались вымершими. Эти рыбы относятся к классу лопастепёрых (Sarcopterygii), появившихся во времена нижнего девона: 419–393 млн. лет назад.
Целаканты изучены достаточно хорошо благодаря многочисленным останкам, и до 1938 года ученые были уверены, что рыба является ископаемой – но именно тогда получилось встретить ее вживую у южного побережья Африки. С тех пор латимерии периодически встречаются исследователям, и каждая такая встреча является для них ценным открытием. Главное, что удивляет специалистов – рыба за миллионы лет своего существования почти не изменилась.
Ее наиболее заметной чертой является наличие специфических парных плавников: благодаря этой особенности рыбу прозвали «четвероногой». Плавники поддерживаются костными поясами, и эти структуры могут быть эволюционными предшественниками плечевого и тазового поясов наземных четвероногих позвоночных. Кроме того, взрослые латимерии обладают очень небольшим головным мозгом, который занимает лишь 1,5 % от общего объёма черепной коробки, и эта черта объединяет их со многими глубоководными акулами и шестижаберным скатом. И наконец эпифизарный комплекс у латимерий развит лучше, чем у других рыб, и асимметрия связанных с ним структур мозга такая же, как у земноводных.
Латимерии живут на глубинах от 100 до 300 метров. Плавая, они медленно двигают парными грудными и брюшными плавниками в противопоставленном порядке. Такие движения характерны для двоякодышащих рыб (Dipnoi), а также для сухопутных позвоночных.
Латимерии – морские хищницы, способные вырастать до 190 см. Они питаются моллюсками и другой рыбой, в том числе небольшими акулами. Вести охоту латимерии не требуется: она для этого слишком медленно плавает. Вместо этого она буквально высасывает добычу, прячущуюся в расщелинах.
С момента обнаружения было известно только несколько популяций латимерии: в районе Коморских островов, в Малинди (Кения) и в бухте Содвана (ЮАР). Недавно значительная популяция была обнаружена у побережья Мадагаскара. Ее генетическая связь с коморскими латимериями была подтверждена, и ученые считают, что именно Мадагаскар является центром распространения древней рыбы.
Однако именно на те глубины, где она обитает, рыбаки забрасывают свои сети для ловли акул, и биологи опасаются, что численность «ровесника динозавров» будет неуклонно уменьшаться.