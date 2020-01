В Японии продали синего тунца за 1,8 млн долларов

Рыба была продана на токийском городском оптовом рынке в ходе новогоднего аукциона.

“Tuna King” gets his catch for hefty $1.8 million: Celebrated Japanese sushi businessman Kiyoshi Kimura forked over the money for a giant tuna at New Year's auction at Tokyo's main fish market https://t.co/u88eapEuRI pic.twitter.com/QdMv7LGfwc