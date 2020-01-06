В Японии продали синего тунца за 1,8 млн долларов
Атлантический синий тунец (Thunnus thynnus) весом 276 килограммов был выловлен в районе Аомори на севере Японии и продан на новогоднем аукционе в Токио 5 января. Цена рыбы составила 193 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов).
Покупателем оказался Киёси Кимура, управляющий сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. В 2019 году он же выложил за 278-килограммового тунца 3,1 миллиона долларов, что стало рекордом для главного токийского рыбного рынка.
“Tuna King” gets his catch for hefty $1.8 million: Celebrated Japanese sushi businessman Kiyoshi Kimura forked over the money for a giant tuna at New Year's auction at Tokyo's main fish market https://t.co/u88eapEuRI pic.twitter.com/QdMv7LGfwc— AFP news agency (@AFP) January 5, 2020
На вопрос, не жалеет ли он о потраченных деньгах, Кимура ответил, что готов на все, чтобы его клиенты ели самое вкусное в нынешнем году.
Традиционный аукцион в настоящее время проводится на новом рынке в районе Тойосу. До октября 2018 года рынок располагался в районе Цукидзи и был известной туристической достопримечательностью. На токийском рыбном рынке ежедневно продается более 2 тысяч тонн рыбы и морепродуктов.
Thunnus thynnus — самый крупный вид из рода тунцов. Он может достигать более 4 метров в длину, а максимальная зарегистрированная масса этой рыбы составила 684 килограмма. Всемирный фонд дикой природы сообщает, что более 85% мировой популяции синего тунца подвержено значительному риску незаконного и нерегулируемого промысла.