В Японии продали синего тунца за 1,8 млн долларов

Атлантический синий тунец (Thunnus thynnus) весом 276 килограммов был выловлен в районе Аомори на севере Японии и продан на новогоднем аукционе в Токио 5 января. Цена рыбы составила 193 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов).

Покупателем оказался Киёси Кимура, управляющий сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. В 2019 году он же выложил за 278-килограммового тунца 3,1 миллиона долларов, что стало рекордом для главного токийского рыбного рынка.