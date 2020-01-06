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Рыбы

В Японии продали синего тунца за 1,8 млн долларов

06 января 2020
Синий тунец
Атлантический синий тунец, в рыболовных сетях у берегов Сицилии (1998)
Фото: Wikimedia Commons
Рыба была продана на токийском городском оптовом рынке в ходе новогоднего аукциона.

Атлантический синий тунец (Thunnus thynnus) весом 276 килограммов был выловлен в районе Аомори на севере Японии и продан на новогоднем аукционе в Токио 5 января. Цена рыбы составила 193 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов).

Покупателем оказался Киёси Кимура, управляющий сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. В 2019 году он же выложил за 278-килограммового тунца 3,1 миллиона долларов, что стало рекордом для главного токийского рыбного рынка.

На вопрос, не жалеет ли он о потраченных деньгах, Кимура ответил, что готов на все, чтобы его клиенты ели самое вкусное в нынешнем году.

Традиционный аукцион в настоящее время проводится на новом рынке в районе Тойосу. До октября 2018 года рынок располагался в районе Цукидзи и был известной туристической достопримечательностью. На токийском рыбном рынке ежедневно продается более 2 тысяч тонн рыбы и морепродуктов.

Thunnus thynnus — самый крупный вид из рода тунцов. Он может достигать более 4 метров в длину, а максимальная зарегистрированная масса этой рыбы составила 684 килограмма. Всемирный фонд дикой природы сообщает, что более 85% мировой популяции синего тунца подвержено значительному риску незаконного и нерегулируемого промысла.