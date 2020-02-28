В Японии заметили сразу двух сельдяных королей: видео

Сельдяной король (Regalecus glesne) — одна из самых удивительных рыб в мире. В отличие от остальных, она неспособна к строго горизонтальным перемещениям и плавает, приподняв голову. В сочетании с ее необычной внешностью это породило множество легенд.
Тело сельдяного короля имеет лентовидную форму (отсюда еще одно название — ремень-рыба). При длине 3,5 м высота туловища может составлять 25 см, но его толщина лишь 5 см. Голова очень короткая, а спинной плавник, напротив, длинный, начинается на голове над глазом и продолжается до окончания тела. В спинном плавнике насчитывается до 300–400 мягких лучей, из которых десяток передних сильно удлинены, снабжены перепончатыми расширениями на вершинах и образуют на голове султан.
Встречи моряков с гигантскими «ремнями», вертикально плавающими у поверхности, а также полуразложившиеся останки сельдяных королей, выброшенные на берег, легли в основу историй о «морском змее», который в некоторых рассказах описывается как чудовище, имеющее лошадиную голову с развевающейся огненно-рыжей гривой. За гриву, вероятно, принимали длинные лучи спинного плавника.
Сельдяные короли иногда попадаются на глаза людям, но до сих пор они всегда плавали по одиночке. Лишь недавно, 15 февраля, в японской префектуре Фукуи впервые в мире удалось запечатлеть на видео двух ремнетелов одновременно. По словам очевидцев, рыбы даже приблизились к берегу и плавали там пару часов.
Это считается плохим знаком: в японском фольклоре ремнетелы — посланцы морского царя, который таким образом предупреждает людей о грядущих землетрясениях или цунами, потому сразу две рыбы могут предвещать особенно тревожную ситуацию.
В конце 2009 и 2010 годов, незадолго до землетрясения у восточного побережья острова Хонсю и последующего цунами в марте 2011 года, на берегу мертвыми было найдено около десятка редких рыб. Впоследствии произошла авария на АЭС Фукусима-1, что в очередной раз подтвердило миф о зловещей миссии сельдяных королей.