В Японии заметили сразу двух сельдяных королей: видео

Сельдяной король (Regalecus glesne) — одна из самых удивительных рыб в мире. В отличие от остальных, она неспособна к строго горизонтальным перемещениям и плавает, приподняв голову. В сочетании с ее необычной внешностью это породило множество легенд.

Тело сельдяного короля имеет лентовидную форму (отсюда еще одно название — ремень-рыба). При длине 3,5 м высота туловища может составлять 25 см, но его толщина лишь 5 см. Голова очень короткая, а спинной плавник, напротив, длинный, начинается на голове над глазом и продолжается до окончания тела. В спинном плавнике насчитывается до 300–400 мягких лучей, из которых десяток передних сильно удлинены, снабжены перепончатыми расширениями на вершинах и образуют на голове султан.