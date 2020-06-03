В желудке австралийских сомов обнаружили остатки тушканчиковых мышей

Исследуя содержимое желудков сомов, которые обитают в реке Ашбертон (Ashburton), протекающей в засушливой местности, биологи почти в половине случаев (44%) обнаружили там остатки мышей, переваренных в разной степени. При этом грызуны занимали до 95% объема желудка рыбы.

По результатам анализа выяснилось, что жертвами сомов стали северные тушканчиковые мыши (Notomys alexis) — эндемики Австралии. Эти животные размером около 10 см создают по берегам рек систему нор, объединенных туннелями. По мнению ученых, во время подъема уровня воды в реке туннели оказываются затоплены, и мыши поступают в распоряжение хищных рыб.

Биологи отмечают, что это открытие важно для изучения экосистем Австралии: оно демонстрирует корреляцию между изменением климата и поведением животных. На Австралию в последнее время обрушивается все больше проливных дождей, и реки выходят из берегов даже там, где этого никогда ранее не происходило. Мыши, эволюционно разработавшие систему «безопасных жилищ» в засушливой местности, оказались не готовы к таким изменениям, зато сомы, которым добыча теперь прямо падает в рот, больше не занимаются охотой.

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