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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
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Рыбы

В желудке австралийских сомов обнаружили остатки тушканчиковых мышей

Анастасия Баринова
03 июня 2020
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Фото: Michael Bentley/Flickr.com
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Северная тушканчиковая мышь
Фото: Dcoetzee/Flickr.com
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Фото: Murdoch University
Оказывается, сомообразные рыбы питаются не только растениями, рачками или насекомыми.

Открытие совершили специалисты из Университета Мердока (город Перт), о его результатах рассказано в журнале Journal of Arid Environments (2016).

Объектом изучения были сомы вида Neoarius graeffei, обитающие в акватории северного и западного побережья Австралии. Эти рыбы вырастают в среднем до 60 см; питаются они членистоногими, водными растениями, моллюсками, креветками, ракообразными, мелкими рыбами и донными отложениями. В сезон дождей им также становятся доступны фрукты и насекомые.

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Murdoch University Сом Neoarius graeffei

Исследуя содержимое желудков сомов, которые обитают в реке Ашбертон (Ashburton), протекающей в засушливой местности, биологи почти в половине случаев (44%) обнаружили там остатки мышей, переваренных в разной степени. При этом грызуны занимали до 95% объема желудка рыбы.

По результатам анализа выяснилось, что жертвами сомов стали северные тушканчиковые мыши (Notomys alexis) — эндемики Австралии. Эти животные размером около 10 см создают по берегам рек систему нор, объединенных туннелями. По мнению ученых, во время подъема уровня воды в реке туннели оказываются затоплены, и мыши поступают в распоряжение хищных рыб.

Биологи отмечают, что это открытие важно для изучения экосистем Австралии: оно демонстрирует корреляцию между изменением климата и поведением животных. На Австралию в последнее время обрушивается все больше проливных дождей, и реки выходят из берегов даже там, где этого никогда ранее не происходило. Мыши, эволюционно разработавшие систему «безопасных жилищ» в засушливой местности, оказались не готовы к таким изменениям, зато сомы, которым добыча теперь прямо падает в рот, больше не занимаются охотой.

Узнайте, как по вине человека меняются базовые инстинкты животных.

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