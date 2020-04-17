Живая рыба внутри медузы: фото

Фотографии живой рыбы, проглоченной прозрачной медузой, Тим разместил на своей странице в Instgaram. Необычную картину фотограф наблюдал во время дайвинга неподалеку от австралийского города Байрон-Бей. По словам Тима, несмотря на то, что рыба находилась в теле другого существа, именно она определяла направление движения и контролировала медузу. «Я намеревался освободить рыбу, но потом решил, что все должно идти своим чередом», — рассказал он CNN.

Фотографии этой странной пары привлекли внимание ихтиолога Яна Тиббетса (Ian Tibbetts). Он рассказал журналу Australian Geographic, что скорее всего внутри кубомедузы оказалась молодая особь каранкса, которые, как известно, часто прячутся в стрекательных нитях некоторых видов медуз. По словам ученого, трудно определить, находится ли рыба в безопасности или же, наоборот, в беде. Посмотрите на «медузу-НЛО», найденную в апреле 2016 года.