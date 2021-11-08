Жизнь подводных полуночников: завораживающая фотогалерея

В темных водах открытого океана причудливые создания скользят вместе с течениями.

Через несколько минут раздается всплеск: дайверы Дэвид Дубиле и Дженнифер Хейс, увешанные фонарями и водонепроницаемыми камерами, тоже уходят под воду.

Чтобы безопасно перемещаться в ночном море, животные образуют неожиданные альянсы. Этот молодой каранкс прячется за куполом медузы, толкая его, как моторчик. Медуза обеспечивает защиту от хищников, а рыба объедает прикрепившихся к ней паразитов. «Здесь все время находишь что-то удивительное», – улыбается Хейс.

Яркое «оперение» летучей рыбы отражается в воде у Бермудских островов. Расправив плавники, словно крылья, эти рыбы могут планировать над водой на расстояние до 200 метров.

Хейс сфотографировала рогатого кузовка у побережья Индонезии. Ночной дайвинг Дубиле сравнивает с выходом в открытый космос. «Единственный способ узнать, где верх, – посмотреть, куда поднимаются пузырьки», – говорит он.