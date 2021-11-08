Рыбы
Жизнь подводных полуночников: завораживающая фотогалерея
Вымпельный алект в Лусонском проливе – важной судоходной артерии Филиппин. Плавники рыбы напоминают щупальца медузы – это отпугивает хищников, патрулирующих ночное море.
Океанский кальмар выпустил облако чернил, прежде чем скрыться в глубине индонезийских вод. «Ночное море завораживает, – делится Дубиле, – но фотографировать здесь сложно – многие животные крошечные и слишком шустрые: пока настраиваешь фокус, объект крутится туда-сюда – не поймать».
В темных водах открытого океана причудливые создания скользят вместе с течениями.
Открытый океан, ночь. Трос со светящимися маячками погружается в чернильную темноту – на глубину 30 метров.
Через несколько минут раздается всплеск: дайверы Дэвид Дубиле и Дженнифер Хейс, увешанные фонарями и водонепроницаемыми камерами, тоже уходят под воду.
Хейс сфотографировала рогатого кузовка у побережья Индонезии. Ночной дайвинг Дубиле сравнивает с выходом в открытый космос. «Единственный способ узнать, где верх, – посмотреть, куда поднимаются пузырьки», – говорит он.
Яркое «оперение» летучей рыбы отражается в воде у Бермудских островов. Расправив плавники, словно крылья, эти рыбы могут планировать над водой на расстояние до 200 метров.
Чтобы безопасно перемещаться в ночном море, животные образуют неожиданные альянсы. Этот молодой каранкс прячется за куполом медузы, толкая его, как моторчик. Медуза обеспечивает защиту от хищников, а рыба объедает прикрепившихся к ней паразитов. «Здесь все время находишь что-то удивительное», – улыбается Хейс.
«Под водой мы светимся, словно звезды на небе, – так Дубиле описывает свои ночные погружения. – Смотришь на товарищей, плывущих во тьме со всеми их маячками-лампочками, и кажется, что наблюдаешь за далекими галактиками».
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021Подробнее об этом номере
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