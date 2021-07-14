Золотая рыбка размером с футбольный мяч захватила озеро в США

Аквариумные золотые рыбки Carassius auratus могут вырастать до 30 сантиметров в длину, однако в редких случаях способны превысить этот размер. Такое происходит, когда у золотых рыбок появляется большое пространство с достаточным количеством пищи. В таком случае Carassius auratus могут вырастать до 45 сантиметров в длину при весе около полутора килограммов.

Оказываясь в природных водоемах эти животные вредят местным экосистемам, и именно такой случай произошел в Миннесоте. Сотрудники службы по охране природы недавно выловили в озере Келлер, недалеко от Бернсвилла несколько золотых рыбок размером с футбольный мяч.

Гигантские золотые рыбки когда-то были домашними питомцами местных жителей, но были выпущены в озеро, где у них оказалось достаточно места и источников пищи для продолжения роста. Городские власти призвали жителей прекратить выбрасывать золотых рыбок в водоемы.

«Пожалуйста, не выпускайте золотых рыбок в пруды и озера! Они вырастают больше, чем вы думаете, и способствуют ухудшению качества воды, вымывая донные отложения и выкорчевывая растения», — написали городские власти в Twitter.