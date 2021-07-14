Золотая рыбка размером с футбольный мяч захватила озеро в США

Аквариумные золотые рыбки Carassius auratus могут вырастать до 30 сантиметров в длину, однако в редких случаях способны превысить этот размер. Такое происходит, когда у золотых рыбок появляется большое пространство с достаточным количеством пищи. В таком случае Carassius auratus могут вырастать до 45 сантиметров в длину при весе около полутора килограммов.
Оказываясь в природных водоемах эти животные вредят местным экосистемам, и именно такой случай произошел в Миннесоте. Сотрудники службы по охране природы недавно выловили в озере Келлер, недалеко от Бернсвилла несколько золотых рыбок размером с футбольный мяч.
Гигантские золотые рыбки когда-то были домашними питомцами местных жителей, но были выпущены в озеро, где у них оказалось достаточно места и источников пищи для продолжения роста. Городские власти призвали жителей прекратить выбрасывать золотых рыбок в водоемы.
«Пожалуйста, не выпускайте золотых рыбок в пруды и озера! Они вырастают больше, чем вы думаете, и способствуют ухудшению качества воды, вымывая донные отложения и выкорчевывая растения», — написали городские власти в Twitter.
Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.— City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021
Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2
Это не первый случай, когда озера Миннесоты наводняются огромными золотыми рыбками. В ноябре прошлого года из озера Биг-Вудс в Часке, пригороде Миннеаполиса было выловлено около полумиллиона золотых рыбок, которые вызвали экологические проблемы в этом водоеме.
Несколько лет назад подобная проблема возникла и в штате Колорадо, а также на озере Тахо в Неваде.
Как и другие виды карпа, золотые рыбки питаются на дне озер, вырывая с корнем растения и взбалтывая отложения. Это, в свою очередь, загрязняет воду и может вызвать цветение водорослей, которое может быть токсичным для других подводных животных, обитающих в водоеме. Кроме того, они конкурируют с местными рыбами за пищу и убежище.
По словам официальных лиц округа Карвер, штат Миннесота, эти рыбы живут до 25 лет, и от них очень сложно избавиться.