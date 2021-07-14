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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Рыбы

Золотая рыбка размером с футбольный мяч захватила озеро в США

National Geographic Россия
14 июля 2021
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Фото: City of Burnsville
И это не первый подобный случай.

Аквариумные золотые рыбки Carassius auratus могут вырастать до 30 сантиметров в длину, однако в редких случаях способны превысить этот размер. Такое происходит, когда у золотых рыбок появляется большое пространство с достаточным количеством пищи. В таком случае Carassius auratus могут вырастать до 45 сантиметров в длину при весе около полутора килограммов.

Оказываясь в природных водоемах эти животные вредят местным экосистемам, и именно такой случай произошел в Миннесоте. Сотрудники службы по охране природы недавно выловили в озере Келлер, недалеко от Бернсвилла несколько золотых рыбок размером с футбольный мяч.

Гигантские золотые рыбки когда-то были домашними питомцами местных жителей, но были выпущены в озеро, где у них оказалось достаточно места и источников пищи для продолжения роста. Городские власти призвали жителей прекратить выбрасывать золотых рыбок в водоемы.

«Пожалуйста, не выпускайте золотых рыбок в пруды и озера! Они вырастают больше, чем вы думаете, и способствуют ухудшению качества воды, вымывая донные отложения и выкорчевывая растения», — написали городские власти в Twitter.

Это не первый случай, когда озера Миннесоты наводняются огромными золотыми рыбками. В ноябре прошлого года из озера Биг-Вудс в Часке, пригороде Миннеаполиса было выловлено около полумиллиона золотых рыбок, которые вызвали экологические проблемы в этом водоеме.

Несколько лет назад подобная проблема возникла и в штате Колорадо, а также на озере Тахо в Неваде.

Как и другие виды карпа, золотые рыбки питаются на дне озер, вырывая с корнем растения и взбалтывая отложения. Это, в свою очередь, загрязняет воду и может вызвать цветение водорослей, которое может быть токсичным для других подводных животных, обитающих в водоеме. Кроме того, они конкурируют с местными рыбами за пищу и убежище.

По словам официальных лиц округа Карвер, штат Миннесота, эти рыбы живут до 25 лет, и от них очень сложно избавиться.

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