Золотые рыбки научились управлять колесным транспортом: видео

Предположив, что рыбки могут обладать подобными качествами, израильские ученые сконструировали для них собственное транспортное средство. На платформу с четырьмя колесами и электромоторами был установлен аквариум со встроенной веб-камерой, лидаром и микрокомпьютером.

Когда крысы «учились» водить машину, они управляли ею, сжимая лапками медные перекладины. Анатомия рыбок исключает такие манипуляции, и в данном случае технология основана на положении и движении рыб: эти данные собирают камера и лидар. Затем микрокомпьютер преобразует эти данные в сигналы, которые поступают в ходовые модули. В результате рыбомобиль приводится в движение.