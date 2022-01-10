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Рыбы

Золотые рыбки научились управлять колесным транспортом: видео

Анастасия Баринова
10 января 2022
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Фото: Behavioural Brain Research
Израильские ученые построили «рыбомобиль».

Специалисты из университета имени Бен-Гуриона изучали навигационные способности золотых рыбок. В основе эксперимента лежали накопленные ранее наблюдения: например, мозг крыс обладает нейропластичностью, что позволяет им изучать новые задачи и находить неожиданные решения.

Крысы-водители
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Предположив, что рыбки могут обладать подобными качествами, израильские ученые сконструировали для них собственное транспортное средство. На платформу с четырьмя колесами и электромоторами был установлен аквариум со встроенной веб-камерой, лидаром и микрокомпьютером.

Когда крысы «учились» водить машину, они управляли ею, сжимая лапками медные перекладины. Анатомия рыбок исключает такие манипуляции, и в данном случае технология основана на положении и движении рыб: эти данные собирают камера и лидар. Затем микрокомпьютер преобразует эти данные в сигналы, которые поступают в ходовые модули. В результате рыбомобиль приводится в движение.

Отметив, что даже стихийные передвижения рыбок по аквариуму запускают процесс, ученые усложнили задачу. Они разместили на стенах в помещении яркие «мишени» из розового картона, и каждый раз, когда рыба смотрела в эту сторону, и автомобиль двигался в этом направлении, участник эксперимента получал угощение.

Шесть рыб брали «уроки вождения» на 30-минутных занятиях три раза в неделю. Начинающие «водители» довольно быстро поняли задачу и даже научились увереннее направлять транспорт к цели, чтобы быстрее полакомиться наградой.

Затем ученые захотели убедиться, что рыба не просто запомнила набор движений, но анализирует ситуацию. Тогда тесты были модифицированы: аквариум стартовал из другой точки помещения, а цвет «мишеней» был изменен. Участники эксперимента не подвели: они и на этот раз справились со всеми задачами, успешно приближая рыбомобиль к новой метке, перемещая его под разными углами.

Это стало еще одним доказательством высокого уровня когнитивных способностей золотых рыбок. Ранее было установлено, что они различают классическую музыку.

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