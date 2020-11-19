Фитопланктон может цвести под арктическим льдом

Небольшие фотосинтезирующие морские водоросли являются ключевым компонентом морской экосистемы Арктики, но их роль в экологии Северного Ледовитого океана недооценивается на протяжении десятилетий.

К такому выводу пришла группа ученых, которая обобщила более чем полувековые исследования о возникновении, масштабах и составе цветения фитопланктона под арктическим морским льдом. Результаты их работы были опубликованы в специальном выпуске журнала Frontiers in Marine Science, посвященном исследованиям Северного Ледовитого океана.

Фитопланктон — это свободно плавающие микроскопические организмы, большинство из которых представляет собой одноклеточные водоросли. Как и наземные растения, они используют фотосинтез, чтобы превращать свет в химическую энергию, потребляя углекислый газ и питательные вещества из воды. Фитопланктон составляет основу морской пищевой сети и играет жизненно важную роль в углеродном цикле, поглощая CO2 из атмосферы.

Примерно десять лет назад большинство ученых предполагало, что фитопланктон оставался в своего рода стазисе на протяжении всей зимы и весны до момента вскрытия морского льда. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что подледное цветение фитопланктона может происходить в условиях низкой освещенности под морским льдом.