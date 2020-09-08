Фитопланктон украсил Балтийское море малахитовым узором: фото

Это красочное скопление у юго-восточного побережья Швеции состоит из высокой концентрации фитопланктона. Вероятнее всего, это цианобактерии, который ведут себя как растения, улавливая и накапливая солнечную энергию посредством фотосинтеза.

Такое цветение фитопланктона чаще встречается летом, когда у поверхности воды много солнечного света. Цветение может охватывать сотни квадратных километров и длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Фитопланктон особенно хорошо себя чувствует в Балтийском море, потому что вода здесь содержит большое количество фосфатов, необходимых для их роста.

Но такое цветение может сигнализировать о неприятностях. Если питательных веществ слишком много, как часто бывает из-за попадания в воду удобрений или сточных вод, фитопланктон размножается слишком быстро. В результате в воде образуются «мертвые зоны», в которых не хватает кислорода и может выжить очень мало организмов.

Это изображение было получено 15 августа с помощью Operational Land Imager, прибора дистанционного зондирования на борту околоземного спутника Landsat 8.

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