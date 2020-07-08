Физики выяснили, как далеко пингвины могут стрелять пометом

Еще в 2003 году физики провели исследование, чтобы определить, какую силу ректального толчка пингвин Адели (Pygoscelis adeliae), уроженец антарктического континента, применяет во время дефекации. Было обнаружено, что эта сила в три раза превышает человеческую, а стреляя пометом пингвины стремятся не запачкать собственные гнезда.

Виктор Бенно Мейер-Рочоу был одним из авторов статьи 2003 года и сказал, что оригинальная идея исследования родилась благодаря студенту, слушавшему его лекции. Юноше было интересно происхождение розовых полос вокруг гнезд пингвинов, которые выглядели как своеобразное украшение.

«Я объяснил, что это следы от птичьих экскрементов: пингвин встает, двигается к краю своего гнезда, поворачивается, поднимает хвост, а затем стреляет фекалиями, оставляя полосу длиной 30-40 см. Но ни один вопрос не является глупым, и этот заставил меня задуматься и снова посмотреть на мои слайды», — говорит ученый.

В 2020 году физики вернулись к основному вопросу первоначального исследования. Чтобы не повторяться, в новой работе была изучена дальность полета фекалий пингвина Гумбольдта (Spheniscus humboldti), живущего на каменистых побережьях Чили и Перу. Авторами исследования стали физик Хироюки Тадзима и Фумиа Фудзисава, работающий в аквариуме Кацурахама.