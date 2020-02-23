Фламинго Боб: просветитель и символ защиты природы
Боб любит икру на завтрак, купания в собственном бассейне с морской водой и массаж ног на пляже каждые две недели. Пусть это и сибаритство, но заслуженное: Боб уделяет много времени общению со школьниками на родном острове Кюрасао, вдохновляя их на защиту природы.
И не подумайте, что Боб – какой-нибудь мажор: он – красный фламинго.
Ветеринар Одетта Дуст спасла Боба в 2016 году, когда тот врезался в окно гостиничного номера, получив сотрясение мозга. Выхаживая птицу в некоммерческом приюте Карибского фонда образования и животных (Fundashon Dier en Onderwijs Cariben), Дуст обнаружила, что ее новый подопечный уже приручен: он прекрасно чувствовал себя в обществе людей и страдал от зудневой чесотки – воспаления лап, часто мучающего птиц в неволе и не позволяющего им добывать пропитание в природе.
Взвесив все, Одетта решила оставить Боба в приюте. Как наглядное пособие. В приюте вместе с ним живет более 90 других животных – в числе прочих это каракара (представитель местных соколиных), ослик, тьма котов и собак и, вплоть до собственной кончины, жили два вредных американских бурых пеликана, вечно пытавшихся сбежать. «Я уже сбилась со счета, сколько раз», – сетует Дуст.
Когда Одетта начала брать тогда еще безымянного фламинго на еженедельные выезды фонда в школы и другие общественные места, новый питомец сразу же сделался знаменитостью карибского острова Кюрасао. Заинтересовались им и журналисты, а однажды во время интервью на радио ведущий спросил, как зовут гостя.
«Боб», – не задумываясь, выпалила Одетта. Имя прижилось. «Мой фламинго сейчас нарасхват», – рассказывает она. А все потому, что мало кто видел вблизи столь элегантную, яркую, да еще и дружелюбную птицу. «Когда фламинго хлопает крыльями, дети и взрослые подражают ему, махая руками, – продолжает Дуст. – Все очарованы его красотой».
Только не нужно делать #Bobselfie. «Боб не для этого, – твердо заявляет ветеринар. И объясняет: – Я показываю его людям для того, чтобы они задумались о природе и о том, сколь сильно незначительные изменения местообитаний влияют на окружающий мир».
Разговор продолжает Яспер Дуст, двоюродный брат Одетты, голландский фотограф, три года снимающий приключения Боба: «С помощью птицы сестра рассказывает о важных явлениях. Сам по себе он был бы просто фламинго, а Одетте было бы сложнее вести просветительскую работу без знакового животного, которое привлекает столько внимания».
Мысль снимать Боба впервые пришла Ясперу однажды ранним утром в доме Одетты, когда фламинго забрел к нему в спальню. «Он разгуливает как король, – вспоминает фотограф и замечает: – Мы наблюдаем множество печальных историй, а это – великолепная возможность показать и светлую сторону жизни».
Дома у Боба иные обязанности: он постоянно берет под крыло собратьев, находящихся на реабилитации, показывая им, например, как есть из ведра. Одетта отмечает, что благодаря ему новоприбывшие чувствуют себя спокойнее. Проживает Боб в так называемом птичнике – комнате в доме Одетты, которую он делит с двумя другими постоянными жильцами, тоже фламинго – Джорджем и Томасом. Обоим пришлось ампутировать крыло из-за серьезных увечий – Джорджа покусала собака, а Томас пострадал то ли от дикого животного, то ли от рыболовных снастей, – поэтому на волю оба вернуться не могут.
Ветеринар спасала множество птиц, запутавшихся в рыболовной леске, – на своих лекциях она уделяет этой угрозе особое внимание, наряду с пластиковым загрязнением, вырождением коралловых рифов и вырубкой мангровых лесов из-за развития турбизнеса. Местная жительница, Одетта говорит на креольском языке, распространенном на Кюрасао, и поэтому ей легче общаться с детьми.
Успех образовательных программ оценить сложно, но Дуст утверждает, что детям ее уроки запоминаются. Однажды самка фламинго погибла, запутавшись в рыболовной леске, и Одетта принесла моток в школу, чтобы показать его детям: «Птица была такой же красивой, как Боб, не менее мощной и здоровой; но ее сгубила оставленная кем-то снасть». Несколько недель спустя учителя передали, что дети все еще обсуждали трагический случай.
Одетта призывает детей гордиться своей природой – в том числе и временной популяцией красных фламинго, которых на острове Кюрасао насчитывается от 400 до 600 особей. Этих птиц часто можно заметить на солончаках, где те перепончатыми лапами баламутят воду, чтобы добыть пропитание – рачков, придающих перьям удивительный розовый окрас.
На красных фламинго охотились ради мяса и перьев, что в конце XIX века едва не привело к истреблению вида – тогда в живых осталось всего около 10 тысяч особей на одном из Багамских островов. С тех пор популяция восстановилась и распространилась по Карибскому бассейну, Венесуэле и югу США. По словам Джерри Лоренза, эксперта по фламинго и научного руководителя флоридского филиала Национального Одюбоновского общества, только в одном из районов сегодня насчитывается свыше 50 тысяч гнездящихся пар.
Лоренз говорит, что красные фламинго обычно охотно идут на контакт с людьми, благодаря чему спасенные птицы, которых нельзя выпустить на волю, становятся прекрасными символами защиты природы.
По оценке Одетты, Бобу 15 лет. Предположительно, фламинго в природе доживают до 50 лет, а в неволе, вероятно, проживут и дольше, считает Лоренз. В общем, Яспер надеется, что еще много лет сможет фотографировать эту необыкновенную карибскую пару.
«Я представляю себе, как Одетта в старости будет сидеть в кресле-качалке, – смеется Яспер, – в окружении фламинго».