Фламинго Боб: просветитель и символ защиты природы

Боб любит икру на завтрак, купания в собственном бассейне с морской водой и массаж ног на пляже каждые две недели. Пусть это и сибаритство, но заслуженное: Боб уделяет много времени общению со школьниками на родном острове Кюрасао, вдохновляя их на защиту природы.

И не подумайте, что Боб – какой-нибудь мажор: он – красный фламинго.

Ветеринар Одетта Дуст спасла Боба в 2016 году, когда тот врезался в окно гостиничного номера, получив сотрясение мозга. Выхаживая птицу в некоммерческом приюте Карибского фонда образования и животных (Fundashon Dier en Onderwijs Cariben), Дуст обнаружила, что ее новый подопечный уже приручен: он прекрасно чувствовал себя в обществе людей и страдал от зудневой чесотки – воспаления лап, часто мучающего птиц в неволе и не позволяющего им добывать пропитание в природе.