Флиртуем, атакуем и бежим: секрет расцветки «пламенеющих» каракатиц

Каракатица Пфеффера (Metasepia pfefferi), которую на английском прозвали «пламенеющей каракатицей» (flamboyant fish) — это красочный головоногий моллюск, который живет в тропических водах Индо-Тихоокеанской области у северной Австралии, южнее Южной Гвинеи, у островов Филиппин, Индонезии и Малайзии.
Каракатица Пфеффера ядовита, причем токсин относится к редким и ничем не уступает по степени опасности яду синекольчатого осьминога — самого опасного осьминога, встреча с которым может закончится для незнающих туристов весьма плачевно. Яд каракатиц Пфеффера (единственных известных науке каракатиц) содержится в «чернильной» системе моллюсков, через которую распространяется на всю плоть существ.
На первый взгляд этих каракатиц можно сравнить с орхидеями или ирисами — так много оттенков украшают их мантию и щупальца. Однако вместо того, чтобы щеголять своей гламурной внешностью, цветастые каракатицы большую часть жизни выглядят как обыкновенная кучка грязи. Об этом рассказали ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.
На самом деле обычно эти моллюски проводят время, облачившись в невзрачный серо-бурый оттенок, маскируясь под цвет дна, чтобы спрятаться от хищников и собственных жертв.
«У этих животных превосходный камуфляж», — говорит Роджер Хэнлон, морской биолог из лаборатории в Вудс-Хоул, штат Массачусетс. За изменения цвета отвечают цветные чернила, содержащиеся в кожных структурах — хроматофорах. Они-то и позволяют животным мгновенно воспроизводить на своей коже удивительные цветные узоры, а также сливаться с местностью.
Стремясь понять, как Metasepia pfefferi уравновешивают эту свою способность выделяться из толпы с навыками маскировки, Хэнлон организовал два полевых исследования в гостях у каракатиц: у побережья Северного Сулавеси в Индонезии. Ученые-водолазы обследовали район пролива Лембех в течение восьми дней в 2002 году, а затем еще 11 дней провели там же в 2019 году, стараясь подглядывать за повседневной жизнью моллюсков, не беспокоя животных. Видеоматериал, собранный командой, раскрывает подробные сведения о методах спаривания и защитном поведении этого вида, а также о том, чем каракатицы занимаются в свободное время.
В основном каракатицы бродят по дну между коралловых рифов в одиночестве, добывая пищу. Выглядит это все довольно уныло, никаким гламуром и не пахнет: авторы исследования сравнивают пейзаж с пустыней или лунной поверхностью. В это время головоногие приобретают цвет и текстуру илистого морского дна или сливаются с комьями грязи и камнями — яркий «цветок» в таких декорациях привлечет нежелательное внимание, так что пламенеть фантастическими оттенками постоянно каракатицам невыгодно. Яркие наряды они «надевают» в редких особых случаях: чтобы сбить с толку хищника, впечатлить даму и напугать соперника.
При столкновении с угрозой животное может быстро вспыхнуть яркими фиолетовыми, розовыми и желтыми цветами, чтобы напугать хищника. Иногда застигнутым врасплох каракатицам удается сменить окраску всего за 700 миллисекунд. Затем моллюск по очереди приступает к другим сбивающим с толку действиям — пускают струю чернил и вновь маскируется под окружающую местность, чтобы ускользнуть от врага.
Также самцы щеголяют красками, когда хотят привлечь внимание самок. Заметив вдалеке самку, моллюск сразу примет яркую окраску с волнообразными полосами на своей мантии, повторяя движение, которое делает его похожим на движущееся цветное облако. Исследователи также наблюдали два типа жестов во время этих цветастых ухаживаний: размахивание щупальцами (напоминающее человеческий поклон) и поцелуи (постукивание по щупальцам самки собственными).
Иногда между каракатицами возникают любовные треугольники, и тогда самцам приходится одновременно удерживать внимание самок и отпугивать других претендентов на своих избранниц. В такие моменты самец-каракатицы демонстрирует чудеса находчивость: сторона, обращенная к самке, переливается ярким узором, а сторона, обращенная к сопернику, приобретает агрессивный белый узор.
Полевые наблюдения заполняют пробелы в знаниях о том, как каракатицам с такой яркой окраской удается выживать в дикой природе. Новое исследование противоречит двум предыдущим исследованиям, которые проводились в искусственных условиях (в лаборатории и аквариуме), а также опровергают мнение о том, что «пламенеющие» каракатицы всегда выглядят так нарядно (мнение, составленное благодаря фото и видео аквалангистов-любителей). Присутствие людей, яркий свет и прозрачные аквариумы наверняка изменили поведение этого вида моллюсков, которые большую часть своей жизни проводят в одиночестве, стараясь быть никем не замеченными.
Почитайте о любовном треугольнике у каракатиц.