Флиртуем, атакуем и бежим: секрет расцветки «пламенеющих» каракатиц

Каракатица Пфеффера (Metasepia pfefferi), которую на английском прозвали «пламенеющей каракатицей» (flamboyant fish) — это красочный головоногий моллюск, который живет в тропических водах Индо-Тихоокеанской области у северной Австралии, южнее Южной Гвинеи, у островов Филиппин, Индонезии и Малайзии.

Каракатица Пфеффера ядовита, причем токсин относится к редким и ничем не уступает по степени опасности яду синекольчатого осьминога — самого опасного осьминога, встреча с которым может закончится для незнающих туристов весьма плачевно. Яд каракатиц Пфеффера (единственных известных науке каракатиц) содержится в «чернильной» системе моллюсков, через которую распространяется на всю плоть существ.

На первый взгляд этих каракатиц можно сравнить с орхидеями или ирисами — так много оттенков украшают их мантию и щупальца. Однако вместо того, чтобы щеголять своей гламурной внешностью, цветастые каракатицы большую часть жизни выглядят как обыкновенная кучка грязи. Об этом рассказали ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.

На самом деле обычно эти моллюски проводят время, облачившись в невзрачный серо-бурый оттенок, маскируясь под цвет дна, чтобы спрятаться от хищников и собственных жертв.