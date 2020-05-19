Дельфин играет осьминогом: фото

Снимки о встрече дельфина и осьминога сделали морские биологи из научно-исследовательского проекта Mandurah Dolphin Research Project. Его целью является подсчет численности популяции афалинов, обитающих у побережья Западной Австралии. Работа ведется под патронажем Университета Мердока в Перте.

Как поясняют специалисты, осьминоги входят в пищевой рацион дельфинов. Притом эти китообразные отличаются веселым нравом и могут поиграть со своей жертвой перед тем, как ее съесть.

Однако сфотографировать это ранее не удавалось. Более того: Криста Николсон (Krista Nicholson), сделавшая снимки, за шесть лет изучения дельфинов ни разу не видела, чтобы те так долго и увлеченно играли с «обедом». В данном случае успех фотосессии объясняется тем, что дельфин развлекался с осьминогом целых пять минут.